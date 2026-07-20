Congo-Kinshasa: Regideso - La relève des compteurs d'eau passe au numérique avec l'application Regirelève

19 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Regie de distribution d'eau (REGIDESO) poursuit sa transformation numérique. L'entreprise publique modernise la relève des index des compteurs d'eau grâce à l'application Regirelève, désormais utilisée sur tablette par ses agents commerciaux.

Déjà déployée dans plus de 32 agences à Kinshasa, cette opération est actuellement effective dans cinq des vingt-six communes de la capitale congolaise : Limete, Matete, Kisenso, Lemba, Ngaliema.

Son extension à d'autres communes est annoncée dès le mois prochain. Dans un communiqué rendu public vendredi 17 juillet, la REGIDESO annonce l'utilisation de l'application Regirelève dans le cadre de la relève des index des compteurs d'eau.

Selon l'entreprise, cette innovation numérique ne constitue ni un danger ni une source d'inquiétude pour les abonnés. Au contraire, la technologie permettra une lecture automatique des index, la prise de photos des compteurs ainsi que la géolocalisation des installations.

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Cette combinaison d'outils vise à améliorer la qualité du service et à garantir des données plus fiables sur les consommations d'eau.

La REGIDESO invite ainsi ses abonnés à ouvrir la porte à cette innovation et à accompagner sa mise en oeuvre dans un esprit de collaboration afin d'en assurer le succès.

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