Congo-Brazzaville: Soutenance de thèse - Juste Désiré Mondelé obtient avec brio son doctorat en administration des affaires

Ministre congolais de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé a brillamment soutenu, le 17 juillet en France, sa thèse de doctorat intitulée « De la structuration à l'inclusion : proposition d'un modèle de gouvernance locale performante pour la République du Congo, intégrant les approches graduations et GALS », sous la direction du Pr Mohamed Kerrou, du Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT).

La soutenance publique de la thèse de doctorat a eu lieu à l'amphithéâtre de l'Institut de Recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne (Irfase) à Evry-Courcouronnes, près de Paris. Le ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé; le conseiller à la présidence, Driss Senda; et plusieurs anciens étudiants congolais en Roumanie y ont pris part. La cérémonie académique a suivi un déroulement méticuleux prévu pour la circonstance.

Tout d'abord, l'introduction du Pr Denis Bernardreau, de l'Université de Lille ; ensuite, les deux auditions des pré-rapports présentés respectueusement par les Prs Brice Arsène Mankou, titulaire de la Chaire francophone de l'Université d'Ottawa, au Canada, et Véronique Bayer, directrice de l'Irfase ; et, enfin, une analyse de manière holistique et approfondie de la thèse de Juste Désiré Mondelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De cette analyse, d'un point de vue strictement formel, est ressorti le fait que le document est bien présenté, illustré par de nombreux tableaux et autres graphiques qui témoignent d'un grand effort scientifique de recherche digne d'un doctorant qui sort de l'ordinaire et dont le sujet sort des sentiers battus.

La thèse comporte 304 pages dont 244 concernent la dissertation proprement dite, les autres pages constituant la bibliographie, les quarante tableaux et seize figures, sans oublier les annexes et guides d'entretien. Cet important travail de recherche comprend deux parties distinctes scindées en quatre chapitres.

Le premier chapitre explore avec finesse l'angle historique de la décentralisation au Congo qui se situe entre fondements historiques et centralisation administrative. C'est ce que Pierre Mauroy, ancien Premier ministre français, et un des pères de la décentralisation française, appelait la décentralisation faite avec les centralisateurs convertis, quand il déclarait : « En France, il a fallu faire la décentralisation avec des centralisateurs convertis à la décentralisation ».

La complexité de la décentralisation comme mode de gouvernance démocratique apparaît en République du Congo comme une évidence problématique. Juste Désiré Mondelé, malgré cela, pointe avec conscience et principe de réalité ce qu'il convient de nommer à juste titre « Les avatars de cette décentralisation » qui, selon lui, tiennent à plusieurs facteurs parmi lesquels la persistance d'une forte autonomie financière insuffisante des collectivités locales et une participation citoyenne encore marginale...

Ces deux problématiques, et bien d'autres, sont de véritables « serpents de mer », voire de goulots d'étranglement de la paralysie des administrations locales congolaises en charge de la mise en oeuvre de la décentralisation dont l'un des bienfaits demeure le développement local et territorial. Pourtant, le Congo est un des rares pays à être doté d'un cadre juridique ambitieux dense et bien fourni en matière de décentralisation.

Un sujet bien maîtrisé

Selon la Pre Véronique Bayer, Juste Désiré Mondelé maîtrise bien son sujet et propose une rétrospective bien documentée. Cependant, elle regrette que l'intéressé n'ait pas pu déployer une telle analyse sur le plan politique, laquelle aurait servi le sujet et permis de bien identifier tous les obstacles : une centralisation persistante, une autonomie financière limitée, des moyens locaux réduits et une participation citoyenne fragile.

Celle-ci est malgré tout esquissée lorsque que le doctorant expose, dans le chapitre deux, les fondements conceptuels d'un modèle de gouvernance inclusive à partir d'une hybridation des approches graduation et Gender action learning system.

Quant à Hervé Diaz, président du Groupe de l'Ecole de commerce de Lyon et examinateur, il a fait pour sa part une analyse pertinente en indiquant : « Le choix d'hybrider deux méthodologies éprouvées du développement international est le geste le plus original de la thèse. Plutôt que d'ajouter une énième lecture institutionnelle de la décentralisation, le candidat importe dans le champ de la gouvernance locale des outils conçus pour les populations vulnérables et les articule en un cadre unique.

La revue des deux approches est documentée, leurs conditions de transfert au contexte congolais sont discutées, et les quatre objectifs de recherches s'enchaînent, dans une logique séquentielle lisible, du diagnostic à la prescription».

Pour le Pr Denis Bernardeau-Moreau, professeur titulaire de sociologie à l'université de Lille, il est important de féliciter Juste Désiré Mondelé pour ce travail dense qui mériterait, d'ailleurs, une publication dès les jours à venir.

De son côté, le Pr Mohamed Kerrou a manifesté sa grande satisfaction pour avoir, trois années durant, accompagné, Juste Désiré Mondelé dans ses recherches.

Après délibération, le jury, composé d'éminents professeurs d'universités, a salué la richesse documentaire exceptionnelle et la profondeur des études de terrain transcrites avec rigueur par Juste Désiré Mondelé. De ce fait, il lui a décerné la mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité, distinction la plus élevée pour le nouveau docteur. Ce qui a donné l'opportunité au Pr Brice Arsène Mankou de lui suggérer un titre pour le prochain ouvrage : "Le Congo des jours heureux, un clin d'oeil fait à Fabien Roussel".

Ainsi a été franchie une nouvelle étape, récompensant l'effort fourni par Juste désiré Mondelé que l'on voit s'affirmer, au fur et à mesure, dans les avancées politiques et académiques.