Sénégal: Le ministre de l'Intérieur souligne la 'complémentarité' des rôles des autorités religieuses et étatiques

Tivaouane — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a souligné samedi à Tivaouane, la "complémentarité" entre les autorités religieuses et étatiques dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité du pays.

"L'État et les foyers religieux entretiennent une relation de complémentarité, au service de la Nation", a notamment dit Mouhamadou Makhtar Cissé, en rendant une visite de courtoisie au khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.

Le ministre de l'Intérieur qui poursuit sa tournée auprès des familles religieuses du pays, a été reçu à la résidence du Khalife général des Tidianes.

Le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, ainsi que plusieurs autorités religieuses, ont pris part à cette rencontre.

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Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, les valeurs spirituelles portées par les guides religieux, constituent un "socle essentiel" pour renforcer la cohésion sociale et préserver l'unité du pays.

M. Cissé a indiqué que les différentes étapes de sa tournée lui ont permis de constater que les khalifes généraux partagent la même ambition de préserver la paix, de promouvoir le vivre-ensemble et d'accompagner les pouvoirs publics dans la recherche de la stabilité nationale.

Il a rendu hommage au Khalife général des Tidianes, dont il témoigne avoir profité des conseils, de l'encadrement moral et des enseignements au fil des années.

Serigne Babacar Sy Mansour a salué la démarche du ministre, qui, à ses yeux, est un "signe de respect" envers les foyers religieux et les valeurs de dialogue qui fondent la Nation sénégalaise.

Le Khalife général des Tidianes a saisi l'occasion, pour attirer l'attention des autorités sur la circulation des motos-jakarta, appelant à un meilleur encadrement, afin de réduire les accidents, les nuisances et les actes d'insécurité.

Il a plaidé pour la construction d'un deuxième commissariat de police, pour faire face à l'expansion démographique de la cité religieuse.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est recueilli au mausolée d'El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, au terme de l'audience, avant de poursuivre son programme dans la cité religieuse.