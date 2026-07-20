Sénégal: Plaidoyer pour un soutien accru aux diplômés de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture

Dakar — Les étudiants de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture (IUPA) ont mis en avant, les défis liés au développement de l'aquaculture au Sénégal et la nécessité d'être mieux accompagnés, notamment dans l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle, a indiqué samedi leur président Makil Dramé.

"Les opportunités de recrutement dans l'administration publique et dans certaines structures spécialisées demeurent limitées. Créé en 2004 pour former les cadres supérieurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture au Sénégal, l'institut a formé, depuis plus de vingt ans, plusieurs générations de spécialistes appelés à contribuer à la gestion durable des ressources aquatiques", a déclaré M. Dramé.

Le président de l'Amicale des étudiants de l'IUPA prenait part à la Journée scientifique organisée dans le cadre des 72 heures de cette structure autour de deux thématiques majeures : "L'état des lieux et les enjeux de l'aquaculture au Sénégal" et La pêche durable, l'économie bleue et l'innovation".

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Il a invité les étudiants à développer davantage l'esprit entrepreneurial, notamment dans la filière aquacole, tout en appelant les autorités et les structures d'appui à accompagner les initiatives portées par les jeunes diplômés.

"Nous ne devons pas uniquement attendre un recrutement dans la fonction publique. Nous sommes également formés pour entreprendre et créer de la valeur", a indiqué le président de l'amicale des étudiants de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture.

Makil Dramé a aussi plaidé pour un renforcement de l'accompagnement technique et financier des projets portés par les jeunes diplômés, afin de favoriser "l'émergence de champions nationaux capables de contribuer à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'amélioration de la sécurité alimentaire du pays".