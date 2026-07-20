Sénégal: 'La saison des épines' ou la renaissance après les souffrances, selon son auteure

Dakar — La jeune auteure Ndèye Rouba Fall a présenté, samedi, "La saison des épines" (Editions Tamarinier), son premier recueil de nouvelles dans lequel elle partage ses émotions, ses expériences et ses réflexions avec, en toile de fond, la promesse de renaissance et de lumière au bout des épreuves.

"+La saison des épines+ rappelle que les épreuves de la vie ne sont pas seulement des obstacles, mais des passages nécessaires. Les épines piquent, elles font souffrir mais elles forgent la force intérieure et révèle la beauté cachée de notre humanité", a-t-elle notamment résumé.

Le livre a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace organisée à la salle Hamady Aly Dieng de la librairie L'HHarmattan Sénégal, à Dakar.

Dans huit nouvelles et un poème, Ndèye Rouba Fall -- fille du romancier, poète et dramaturge sénégalais Marouba Fall -- aborde les problèmes de la société, en particulier ceux qui concernent sa génération et propose des pistes de solution.

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En décortiquant le titre de son ouvrage qui "rend aussi hommage à son défunt parrain", l'écrivain Mamadou Camara, décédé le 7 juin 2025, elle explique que les épines ne sont pas seulement des blessures, "elles sont aussi des signes de force de résistance et de croissance".

"La saison des épines", livre de 80 pages est né des "moments de peur, de doute et de regret", mais aussi, "du désir de transmettre et de rassurer" de l'autrice.

"Le titre renvoie à la fois aux épreuves, obstacles et douleurs que toute personne peut rencontrer dans sa vie, mais une saison n'est jamais éternelle. Elle passe, se transforme. Elle annonce une autre étape", selon Ndèye Rouba Fall, étudiante à l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture.

L'écrivain Marouba Fall, qui s'est réjouit de l'entrée de sa fille en littérature dans un genre [la nouvelle] qu'il n'a jamais lui-même exploré, estime que la relève est assurée dans tous les domaines des arts littéraires.

"Entrer dans la saison des épines, c'est bousculer le confort de nos certitudes. (...) C'est un corps à corps avec la réalité de Dakar, de ses banlieues et de ses silences. L'auteure plonge ses mots là où notre société saigne et espère en secret", a commenté l'autrice Fatimata Diallo Ba, en présentant le recueil de nouvelles.

Elle a ajouté que le livre de Ndèye Rouba Fall ne prétend pas à "la perfection formelle"," c'est une oeuvre habitée, généreuse, guidée par une profonde empathie pour les blessés de la vie"

En libérant la parole de ses personnages, en interrogeant les silence de la société, en intégrant des espaces de consolation par les arts et en mettant la technologie au service de l'émancipation, Ndèye Rouba Fall signe "un manifeste profondément politique inclusif et spirituel", selon Fatimata Diallo Ba.