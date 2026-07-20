Sénégal: Kaolack - Le collectif des impactés de Sing-Sing réclame la régularisation de leurs parcelles

19 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Les membres du collectif des impactés de Sing-Sing, un quartier de la commune de Kaolack (centre) ont réclamé samedi leurs terres et un nouveau lotissement à partir de procédures "transparentes".

"Nous sommes des citoyens avec de maigres moyens qui avions acquis des parcelles non loties dans ce quartier. A notre grande surprise, on a eu droit à un lotissement qui ne repose sur aucune base de transparence et des maisons déjà construites ont été démolies", a dénoncé la présidente dudit collectif Elizabeth Bassène.

"Nous voulons des actes concrets et non des promesses à n'en plus finir", a-t-elle insisté, entourée des membres du collectif, tous arborant des brassards rouges.

Ces "impactés", après s'être rendus à la préfecture de Kaolack pour y déposer un mémorandum, ont animé un point de presse au cours duquel ils ont appelé le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye "pour qu'il intervienne afin que justice leur soit rendue".

L'APS a tenté, en vain, d'entrer en contact avec le maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup. Ses collaborateurs contactés, n'ont pas souhaité abordé la question.

Lire l'article original sur APS.

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