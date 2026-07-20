Sénégal: Pr Daouda Ngom sur le retour de Macky Sall - « Aujourd'hui, c'est comme s'il était en train de narguer les victimes »

Invité de l'émission « Objection » ce dimanche 19 juillet, le député Pr Daouda Ngom est revenu sur la polémique suscitée par le retour de l'ancien président Macky Sall au Sénégal. Selon lui, les réactions qu'a provoquées cette visite s'expliquent par le « lourd passif » laissé par l'ancien chef de l'État.

« Si sa venue au Sénégal a suscité autant de débats, de tensions et de passions, c'est parce que Macky Sall a laissé un lourd passif au Sénégal. De 2021 à 2024, nous avons perdu 86 Sénégalais du fait de la répression policière », a déclaré le parlementaire. Il a également évoqué la situation économique, estimant que « Macky Sall a laissé une dette cachée de plus de 25 500 milliards de FCFA. Aujourd'hui, le Sénégal doit payer 5 497 milliards, soit environ 15 milliards par jour ».

Pour Pr Daouda Ngom, cette visite intervient alors que les familles des victimes des violences politiques attendent toujours que justice soit rendue. « Les victimes de la répression sous Macky Sall crient justice depuis trois ans et, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Les preuves sont encore là, les vidéos sont encore là. Aujourd'hui, c'est comme si Macky Sall est en train de narguer les victimes, les familles des victimes », a-t-il affirmé.

S'il reconnaît que le président de la République est libre de recevoir qui il souhaite, il estime que cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement sensible. « Il a été reçu par un président de la République. C'est son choix. Mais Macky Sall a laissé au Sénégal un passif que les Sénégalais ne nous pardonneront jamais », a-t-il soutenu.

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Le député a également pointé la lenteur des procédures judiciaires. « Le Conseil constitutionnel avait précisé que les crimes de sang n'étaient pas couverts par la loi d'amnistie et que la justice pouvait enquêter. Les enquêtes ont commencé depuis plus d'un an, mais nous n'avons toujours pas les résultats », a-t-il rappelé.

Interrogé sur une éventuelle candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, Pr Daouda Ngom s'est montré dubitatif. « Je demeure convaincu, même si je peux me tromper, qu'il ne sera pas secrétaire général de l'ONU. Son passif est très lourd en matière de violations des droits humains. Mais c'est à la justice de décider », a-t-il conclu, regrettant que « le temps de la justice commence à trop durer ».