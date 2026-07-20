Burkina Faso: Académie de police - 180 nouveaux commissaires et officiers prêts à servir

Le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé la cérémonie de sortie de la 10e promotion des élèves commissaires et officiers de l'académie de police, vendredi 17 juillet 2026, à Pabré.

La 10e promotion des élèves commissaires et officiers de police de l'académie de police est en fin de formation. Entrée le 15 novembre 2024 pour une formation militaire, physique, psychologique et stratégique de deux ans, 180 nouveaux commissaires et officiers ont reçu leurs galons au cours d'une cérémonie, présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, vendredi 17 juillet 2026, au sein de l'académie, sise à Pabré. C'est le contrôleur général de police et ancien directeur général de la Police nationale, Paul Sondo qui a été le parrain de cette 10e promotion.

Celle-ci est composée de 62 nouveaux commissaires de police soit 30 Burkinabè, 32 Tchadiens et également 118 officiers de police soit 70 Burkinabè et 48 Tchadiens. « Au regard des résultats présentés, je vous déclare dignes de porter vos galons », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo après avoir baptisé la promotion : « Diir-na-hou » en langue locale lobiri signifiant « Patriotisme ». « J'engage chacun des récipiendaires à être à la hauteur du sens du devoir envers l'Etat, d'incarner les valeurs de probité, d'intégrité.

C'est ce dont nous avons le plus besoin dans la marche de la reconquête de notre territoire », a affirmé le chef du gouvernement. Il a révélé que pendant cette Révolution progressiste populaire (RPP), le Burkina a besoin d'hommes et de femmes de valeur. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, un exemplaire du Manifeste de la RPP a été remis à chacun d'eux afin qu'il sache se hisser à la hauteur des attentes de la marche du Burkina. Renforcer les exploits réalisés sur le terrain Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, a confié que cette sortie de promotion traduit la volonté de l'Etat à bâtir une institution plus professionnelle pour faire face aux mutations de la menace sécuritaire.

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Il a dit attendre de ces nouveaux cadres des compétences techniques, d'un leadership exemplaire et d'une loyauté indéfectible. Le directeur général de l'académie de police, le commissaire divisionnaire, Lassina Traoré, a signifié que 8 modules ont été administrés aux élèves commissaires et officiers pendant la formation. Il a précisé que chaque module a été ponctué d'un stage d'application dans les services opérationnels. Comme bilan de l'année académique pour le cycle des commissaires de police, il a noté sur 63 élèves, 62 déclarés admis et 1 exclu du rang des élèves pour des actes d'indiscipline.

Les moyennes vont de 13, 24 à 16,66/20 et c'est l'élève commissaire de police, Gnahoré Poda qui a été le major de la promotion des commissaires. En ce qui concerne le cycle des officiers de police, sur un effectif de 122 élèves au départ, 118 ont été déclarés admis et 4 ont été autorisés à redoubler pour insuffisance de résultats et indiscipline. Les moyennes vont de 10,71 à 16, 41/20. La porte-parole de la promotion, la commissaire de police, Ramatou Konaté, a souligné qu'en plus de la théorie, ils ont été préparés à la résilience, à la protection des populations et au commandement dans des conditions les plus extrêmes.

« Nous prenons l'engagement d'être des policiers d'action, intègres, combatifs et responsables afin de renforcer les exploits réalisés sur le terrain », a-t-elle dit. La cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement burkinabè, de la hiérarchie militaire et paramilitaires et des directeurs généraux des polices nationales du Niger et du Mali. La passation du fanion à la 11e promotion suivie de la parade de défilé, ont mis fin aux différents tableaux de la cérémonie de sortie de promotion.