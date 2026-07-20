Burkina Faso: Déploiement de l'hôpital mobile de campagne des armées - Les chefs coutumiers de Fada N'Gourma saluent l'engagement du président du Faso

19 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Une délégation de chefs coutumiers de Fada N'Gourma, conduite par le chef de terre, Otindano, est venue sur le site du centre médical militaire de Fada N'Gourma pour encourager l'équipe de l'hôpital mobile de campagne des armées, déployée sur le site et saluer les efforts du Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré en faveur des personnes vulnérables.

C'est une délégation composée de chefs de terre de plusieurs villages de la commune et des notables coutumiers de la ville de Fada N'Gourma, qui a fait le déplacement pour soutenir l'Initiative du président du Faso de déployer l'hôpital mobile de campagne des armées à Fada N'Gourma pour la prise en charge gratuite des Personnes déplacées internes (PDI) et des personnes vulnérables.

Après avoir visité tous les services de santé fonctionnels sur le site, les chefs coutumiers, à travers leur porte-parole, Otindano, chef de terre de Fada N'Gourma, ont salué la détermination du personnel militaire et civil engagé sur le terrain. Ils ont traduit leur gratitude au Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour l'Initiative présidentielle pour la santé qui a permis le déploiement de l'hôpital mobile de campagne des armées à Fada N'Gourma.

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