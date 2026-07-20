Congo-Kinshasa: Electrification de Kananga - Le FPI et l'ANSR lancent « Hydro Mbombo SAS »

Un nouveau pas vient d'être franchi dans la construction d'une centrale hydroélectrique sur les chutes Mbombo au Kasaï-Central. Il s'agit de la signature du contrat entre le Fonds de promotion de l'industrie (FPI) et l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain (ANSER) vendredi 17 juillet 2026 à Kinshasa, qui donne naissance à la société « Hydro Mbombo SAS ». Ce projet est chargé de gérer cette centrale hydroélectrique avec une production évaluée à 20 mégawatts.

Implantée sur la rivière Lulua, à 15 kilomètres de Kananga, l'infrastructure est pilotée par l'ANSER et portée par la volonté du Président de la République, Félix Tshisekedi, d'électrifier les différentes provinces pour favoriser les investissements et le développement du pays.

D'après le directeur général du FPI, Hervé Claude Batukonke, « Mbombo est un projet à vocation industrielle et sociale », pour une production de 20 Mégawatts. L'ouvrage comprendra le barrage, une base-vie, des voies d'accès et tout le réseau d'évacuation de l'énergie vers Kananga dont les lignes de transport, les postes et les stations de distribution.

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Avec ce barrage, Kananga et sa périphérie sortiront d'un taux d'électrification, inférieur à 1%. Selon la même source, le barrage de Mbombo fournira une énergie électrique stable aux ménages, aux artisans et aux industriels.

Sur le terrain, les études de faisabilité financées par l'ANSER, sont presque terminées.

La population, appelée à s'impliquer dans la réalisation du chantier, garde les yeux rivés sur ce projet. La chute de Mbombo est un test grandeur nature de la nouvelle politique énergétique du pays, selon plusieurs experts du secteur.

Les travaux de construction de cette infrastructure ont été lancés depuis aout 2023, sans réelles avancées. Le 23 janvier 2025, le gouverneur du Kasaï-Central, Moïse Kambulu, avait remis le « droit de terre » aux chefs coutumiers du village Tshibambula pour engager les terrassements « sans heurter les divinités ancestrales ». La route d'accès au site est en construction.