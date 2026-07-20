Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 4 morts et plusieurs blessés graves dans un accident minier à Kamituga

Un nouvel accident minier a endeuillé la ville de Kamituga, dans le territoire de Mwenga au Sud-Kivu. Au moins quatre personnes ont perdu la vie et une dizaine d'autres ont été grièvement blessées dans un incident survenu dans la soirée de ce samedi 18 juillet sur le site aurifère de Mabela, situé dans le quartier Kalingi.

Le drame s'est produit dans un puits d'or appartenant à un exploitant identifié sous le nom de Walukusu, selon des sources de la société civile locale. Les premières informations recueillies sur place indiquent que les victimes auraient été asphyxiées alors qu'elles travaillaient à l'intérieur du puits.

Les circonstances exactes de l'accident restent encore à établir. Les équipes locales et les habitants s'efforçaient, tard dans la soirée, de recueillir davantage d'informations sur l'incident et d'évaluer l'ampleur réelle des pertes humaines.

À ce stade, il demeure difficile de déterminer avec précision le nombre de mineurs qui se trouvaient dans le puits au moment du drame. Le bilan pourrait ainsi évoluer au fur et à mesure des opérations de secours et des vérifications menées par les autorités compétentes.

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Cette tragédie relance une nouvelle fois le débat sur les conditions de travail dans les mines artisanales de l'Est de la République démocratique du Congo. Réputée pour ses importantes réserves aurifères, la ville de Kamituga compte des milliers de creuseurs artisanaux qui exploitent quotidiennement l'or à travers des méthodes souvent rudimentaires et dans des conditions de sécurité limitées.

Face à la récurrence des accidents miniers dans cette région, plusieurs organisations de la société civile plaident régulièrement pour : un renforcement des mesures de sécurité, un meilleur encadrement de l'exploitation artisanale, une surveillance accrue des sites miniers afin de prévenir de nouveaux drames.

Au moins dix corps sans vie avaient été retrouvés sous les décombres, après un tragique glissement de terrain survenu, ce dimanche 20 juillet 2025, sur le site minier artisanal de Lomera dans le territoire de Kabare (Sud-Kivu).