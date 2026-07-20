Sénégal: Dieynaba Sy Diallo sacrée Miss Podor 2026 lors d'un concours de beauté local

Podor — Dieynaba Sy Diallo, 20 ans a été sacrée, samedi, miss Podor 2026, a l'issue d'un concours organisé par la structure SYDPROD et qui a vu la participations de nombreuses autres candidates venues des différents quartiers de la commune de la commune, a constaté l'APS.

Cette première édition de ce concours de beauté organisée dans la ville s'est déroulée dans une ambiance festive, ayant réuni autorités administratives, élus locaux, acteurs culturels et populations.

Cet évènement a été dédié à la promotion de la culture, de l'éducation, de l'engagement citoyen, de la jeunesse féminine et du patrimoine culturel de cette localité de la région de Saint-Louis (nord).

Le maire de la ville, Mamadou Racine Sy, qui a assisté à l'événement, a salué cette initiative, estimant qu'elle contribue au rayonnement culturel de la commune.

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Il a félicité les organisateurs pour leur engagement en faveur de la jeunesse et les a encouragés à poursuivre leurs actions de promotion de la culture.

L'édile a également insisté sur l'importance de l'éducation et de la formation, estimant que l'acquisition des connaissances constitue un levier essentiel pour le développement de la commune et la réussite de la jeunesse.

Il a en outre promis de récompenser l'ensemble des candidates, rappelant que cette manifestation culturelle vise avant tout à encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études et à rechercher l'excellence.

Marraine de cette première édition de Miss Podor, Aïssatou Marième Dione, ingénieure financière, a appelé les candidates à faire de l'éducation leur principale priorité.

Selon elle, la plus belle couronne qu'une jeune femme puisse porter est celle du savoir, soulignant que la réussite repose sur l'instruction, le mérite, la discipline et l'engagement citoyen.

Mme Dione a, à son tour, offert plusieurs cadeaux aux participantes, afin de les encourager dans leur parcours scolaire et personnel.

Les organisateurs ont précisé que cette première édition vise à faire de Miss Podor un rendez-vous annuel de promotion de la culture locale et de l'engagement de la jeunesse.