Sénégal: Kaolack - Le président du CRCR plaide pour la restauration des terres agricoles dégradées par la salinisation

Kaolack — Le président du Conseil régional de concertations et de coopération des ruraux (CRCR) de Kaolack, Sidy Bâ, a lancé un appel en faveur de la restauration des terres agricoles dégradées par la salinisation dans les régions centre du pays : Fatick, Kaffrine et Kaolack.

"Des stratégies et politiques publiques doivent être élaborées pour aller dans le sens de la restauration des terres dégradées au grand profit du secteur agricole. Une bonne partie des terres du Sine Saloum est détériorée par l'avancée du sel, mettant en péril la pratique des activités agricoles", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, l'avancée du sel touche plusieurs localités de la région de Kaolack, le phénomène ayant gagné les fleuves du Sine et du Saloum, désormais très salés.

"Ces bras de mer, qui sont très salinisés, affectent une bonne partie des terres agricoles destinées désormais à la saliculture. Car certains agriculteurs délaissent peu à peu l'activité agricole pour la production de sel", a fait savoir M. Bâ.

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En tant que coordonnateur de plateformes de producteurs agricoles, il invite aussi bien l'Etat que ses collègues à réfléchir sur des stratégies de restauration des terres agricoles.

Pour sa part, il plaide pour l'érection de digues anti-sel au niveau du bras de mer du Sine, dans la région de Fatick, comme jadis dans les années 1960.

Il ajoute que l'approche la plus efficace contre la salinisation des terres agricoles doit combiner l'utilisation de plantes halophytes, des pratiques agroécologiques innovantes.

"Des réflexions sont en cours en relation avec les techniciens de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), l'Institut national de pédologie (INP) et des directions régionales de développement rural (DRDR), pour trouver des solutions à la salinisation", a-t-il affirmé.