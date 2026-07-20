Sénégal: Diouloulou - Sur les traces du premier souffle de Lamine Camara

À Djouloulou, en Basse-Casamance, un reportage inédit remonte aux origines de Lamine Camara, l'un des plus grands espoirs du football sénégalais.

Des souvenirs de son enfance aux témoignages de son père, de ses proches et de ceux qui l'ont vu grandir, ce récit retrace le parcours d'un jeune talent façonné par le travail, la discipline et les sacrifices.

Face aux critiques qui jalonnent aujourd'hui sa carrière, son père livre un témoignage poignant, empreint de fierté, de foi et d'une confiance inébranlable en l'avenir de son fils.

Une immersion au coeur de l'histoire d'un enfant de Djouloulou devenu une source d'inspiration pour toute une communauté.