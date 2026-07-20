Afrique: Le Sénégal va déplacer 15 athlètes aux Championnats d'Afrique cadets et juniors de judo (DTN)

Dakar — La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) va déplacer une délégation de 15 athlètes aux Championnats d'Afrique cadets et juniors, qui se tiennent à Casablanca (Maroc) du 23 au 26 juillet 2026, a annoncé le directeur technique national (DTN) Maître Alassane Ndiaye.

"La délégation sénégalaise comprendra cinq cadets et dix juniors", a-t-il notamment déclaré à la presse, en marge d'une visite de presse au Lycée Lamine Guèye de Dakar, le site de regroupement des athlètes cadets et juniors des équipes nationales de judo.

Les deux sélections, cadette et junior, ont bouclé, dimanche un stage de plusieurs jours avec l'expert international franco-congolais, le Maître septième dan Darcel Yandzi.

Entraîneur de renommée in ternationale, Me Yandzi est un ancien international français et entraîneur technique du réputé judoka français Teddy Riner, multiple champion du monde et olympique.

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"Le Sénégal vise à décrocher plusieurs médailles d'or en juniors dans le sillage de la préparation des cadets pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le tournoi de Casablanca sera ainsi une compétition intermédiaire pour les cadets. On veut les préparer à percer le grand jour lors des s JOJ Dakar 2026", a lancé Maître Alassane Ndiaye.

"A l'issue des Championnats d'Afrique, la préparation se poursuivra à travers des regroupements organisés simultanément en Chine, en France et au Sénégal, en vue des Championnats du monde en cadets prévus à Guayaquil, en Équateur, ", a également annoncé le directeur technique national du judo.