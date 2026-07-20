Soudan: La SG de l'Union des Nuba - Notre objectif est la construction nationale

La Secrétaire Générale de l'Union Générale des Nuba, Butheina Khalifa Jouda, a affirmé que l'objectif de la création de l'Union est la construction nationale et que le Soudan a besoin de retrouver sa cohésion nationale.

Lors du 58e conférence médiatique organisée samedi par l'Agence Soudanaise de Presse au Centre culturel d'Omdurman pour passer en revue la visite de chef de l'Union dans le pays et l'unification des efforts pour la paix et la stabilité, Boutheina a dit: « Nous avons été appelés à nous unir et à nous mettre d'accord afin d'aider le Soudan à préserver son intégrité, sa sécurité et sa stabilité, ainsi que toute sa diversité dans tous les aspects de la vie. »

Boutheina a souligné que l'Union Générale des Nuba est enregistrée en tant qu'organisation de la société civile et mène de nombreuses activités et initiatives, dont les plus importantes sont le dialogue nubien et le dialogue des Nuba avec l'État. Elle a précisé que le dialogue est le langage dominant et que l'Union a toujours rejeté, dans ses communiqués, toutes les violations de soutien rapide.

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Boutheina a précisé que la région des montagnes des Nuba a souffert de la guerre pendant plus de 40 ans et que nous avons insisté pour que l" arme se tait et préserve le tissu social, soulignant que la dernière guerre a eu un impact gros, en particulier sur Delling et Kadugli des forces Al-Hilu et de soutien rapide et que les citoyens ont été privés de tous leurs droits et la région s'est vidée de ses habitants en raison de déplacement forcé.

Elle a salué le rôle des médias, affirmant que leurs messages avaient marqué un tournant décisif dans l'offensive acharnée de la bataille de la Dignité, redonnant la stabilité au peuple et permettant à la patrie de conserver sa dignité.

Elle a rendu hommage aux forces armées et aux forces qui les soutiennent dans cette bataille existentielle.