Soudan: L'Union des Nuba annonce la mobilisation de ses structures pour soutenir la paix sociale

L'Union Générale des Nuba a annoncé la mobilisation de ses structures et de ses bureaux à Khartoum et dans les différents États pour renforcer la paix, consolider le tissu social et traiter les conséquences négatives de la guerre lancée par la milice rebelle de soutien rapide contre le pays, réitérant son soutien aux forces armées dans (la bataille de la dignité).

Le chef de l'union , Mohamed Abu Anga Abu Ras, a révélé, lors du forum médiatique du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme organisé samedi par l'Agence Soudanaise de Presse au Centre culturel d'Omdurman, que l'Union oeuvre actuellement pour la réalisation de deux projets importants : le premier est un congrès réunissant toutes les composantes des Nuba afin de discuter les questions internes qui les concernent, et le second est un projet de dialogue des Nuba avec l'État visant à débattre de ce qui sert l'intérêt général du pays.

Il a précisé que l'Union fait actuellement une tournée des composantes officielles de l'État et celles communautaires des Nuba dans le but de cristalliser des visions qui servent les questions du dialogue interne.

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Il a rendu hommage aux sacrifices des forces armées, soulignant qu'elles avaient pleinement joué leur rôle dans la « bataille de la dignité », et a rappelé que le Soudan est l'un des pays dotés de civilisations anciennes et capable de surmonter les épreuves.

Il a abordé les questions politiques du pays en disant : « Nous devons nous unir après cette guerre pour sortir de la division et trouver des points communs nationaux. »

Il a ajouté que la situation dans le pays exigeait de chacun de faire preuve de patriotisme et de ne pas laisser la porte ouverte aux ingérences étrangères néfastes, et de reconnaître les erreurs politiques passées pour la réconciliation.