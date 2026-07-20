Soudan: Le Chef de l'Assemblée Générale de l'Union des Nuba affirme le plein soutien aux Forces Armées

Le chef de l'Assemblée Générale de l'Union Générale des Nuba, Dr Ali Al-Shaib Abu Degin, a affirmé le plein soutien de l'Union aux Forces Armées, tout en soulignant la nécessité de poursuivre le soutien et la mobilisation jusqu'à l'éradication de la rébellion de la milice de soutien rapide. Il a également demandé l'ouverture d'une enquête internationale sur les violations commises par cette milice dans le pays pendant la guerre.

Il a affirmé la nécessité de rater l'occasion aux appels à la division et au discours de haine, derrière lesquels se cache la milice avec le soutien des Émirats.

Cette déclaration a été faite lors de la 58e conférence médiatique périodique du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, organisée samedi par l'Agence soudanaise de presse au Centre culturel d'Omdurman, et a accueille l'Union générale des Nuba pour passer en revue la visite du chef de l'Union dans le pays et unifier les efforts pour la paix et la stabilité.

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Le chef de l'Assemblée générale de l'Union générale des Nuba, Dr Ali Al-Shaib Abu Degin a affirmé que l'Union s'efforce d'unir les différentes composantes des montagnes des Nuba, quelles que soient leurs appartenances politiques et idéologiques pour servir les questions de la région et du Soudan en général. Il a précisé que l'Union est une entité qui rassemble tous les courants et s'appuie sur des points communs pour renforcer le rôle national.

Abu Degin a rendu hommage aux martyrs des forces armées et des forces de soutien, souhaitant une récupération rapide aux blessés, tout en soulignant que la période actuelle exigeait de se tenir au cote de la « bataille de la dignité », tout en la qualifiant de cause nationale décisive.

Abu Degin a accusé la milice de soutien rapide d'avoir commis des violations graves s'élevant à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité, appelant la Cour pénale internationale et les Nations unies à enquêter sur ces faits.

Il a dit que si aucune enquête sérieuse n'était ouverte, cela soulèverait des questions quant aux normes de la justice internationale.

Il a évoqué ce qu'il a qualifié de silence de la communauté internationale face aux crimes commis par le soutien rapide dans plusieurs régions pendant la guerre, en faisant allusion aux violations de la milice à El-Fashir, Al-Gezira et dans de nombreuses autres zones nécessitent une enquête internationale afin d'empêcher la milice de continuer à commettre de nouvelles violations.

Il a également appelé à renforcer la cohésion sociale et à rejeter les discours de haine moyennant l'unification front intérieur et la construction de la confiance entre tous les membres du peuple soudanais face aux tentatives de fragmentation du pays, et a exhorté les dirigeants locaux et communautaires à oeuvrer pour éviter les conflits tribaux.