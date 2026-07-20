Ile Maurice: Hippisme - Exalted Love au terme d'un joli finish

L'écurie Jevin Awotar a frappé fort lors de la 10e journée, hier. Elle s'est, en effet, adjugé un joli triplé avec comme cerise sur le gâteau une belle victoire de l'alezan Exalted Love dans la dernière manche du championnat des 3-ans.

Qu'on se le dise. L'établissement Jevin Awotar n'a pas fait de cadeau à ses opposants hier. Elle a brillé en trois occasions avec les réussites de Carnarvon, Siriano et Exalted Love, tous très bien montés par Grant Van Niekerk. Reste que sa plus belle réussite a été acquise dans la course principale avec l'alezan Exalted Love devant Blackjack Randall.

Une belle victoire d'Exalted Love, pouvons-nous dire, car le petit alezan a gagné la course à la manière des forts. Venant de la dernière position, il a dominé à la régulière Blackjack Randall pour s'imposer dans un joli style. Au départ de la course, Boom Town a été très sollicité pour prendre la tête. Blackjack Randall a alors été contraint de courir sur les barres juste derrière lui. Zacatoo devait améliorer sa position peu après pour courir en one-off proche de Boom Town. Alors que The Centurion était, lui, à l'extérieur en arrière-garde. En dernière position, nous retrouvions Exalted Love.

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Il y avait un bon train à la course et Exalted Love était bien détendu en arrière-garde. Peu après le passage de la route, Zacatoo a commencé son effort tandis que Blackjack Randall a, lui, tenté de trouver un passage. Une fois la ligne droite entamée, Blackjack Randall a fait une bonne impression alors que Grant Van Niekerk cherchait le passage avec Exalted Love. Une fois qu'il a trouvé son équilibre, Exalted Love a accéléré à merveille pour dominer Blackjack Randall. La troisième place est allée à Zacatoo. Il est bon de souligner que The Centurion n'a jamais été menaçant dans la ligne droite et a été une grosse déception.

Triplé pour Awotar

Si la victoire dans cette deuxième et dernière manche du championnat des 3-ans est allée à Exalted Love, il est surtout important de souligner que l'élève de Jevin Awotar a eu à partager le titre de champion 3 years old avec Ashikule de l'écurie Gujadhur qui avait, lui, remporté la première manche. Ils terminent tous les deux en tête du classement avec sept points. La deuxième place dans ce championnat est occupée par Blackjack Randall avec six points.

Outre la belle victoire d'Exalted Love, l'écurie Awotar a aussi gagné avec Carnarvon et Siriano. Carnarvon, qui portait une lourde charge de 62 kg, a évolué dans le sillage des animateurs avant de venir faire la différence dans l'ultime foulée. Il a dominé Jet Blackfire qui a couru en net progrès. Le hongre bai brun de l'écurie Ruhee a beaucoup tiré pendant la course et malgré cela, il n'a échoué qu'à une tête du vainqueur.

Fort de cette réussite avec Carnarvon, Grant Van Niekerk a remis le couvert avec l'outsider Siriano dans la course suivante. Les mérites de cette victoire reviennent en grande partie au jockey sud-africain. Grant Van Niekerk, voyant que sa monture tirait, a amélioré sa position au début de la descente pour se porter à l'extérieur de Not In Doubt à l'avant. Il a bien dosé les efforts de sa monture pour repartir en ligne droite. Il a devancé Ibhele et Iko Iko.

Le jockey sud-africain Denis Schwarz s'est rappelé aux bons souvenirs des turfistes en s'imposant pour le compte de l'écurie Allet avec une pick-up ride sur Opague dans la cinquième course. Engagé par l'écurie Ruhee cette saison, c'est toutefois sur un coursier de l'écurie Allet - son ancien employeur - que Schwarz s'est imposé pour son retour au Champ-de-Mars. Héritant de cette monte d'Opague avec l'indisponibilité de Curatolo, Schwarz s'est révélé un remplaçant de choix. Il a monté une très belle course pour dominer le grandissime favori Summer Snow sur la ligne d'arrivée.

Doublé pour Foo Kune

Manoel Nunes et l'écurie Paul Foo Kune, qui avaient quelques bonnes cartouches lors de cette journée, ont terminé la réunion avec deux victoires. My Archangel et Boundless Energy s'imposant pour la casaque jaune à étoiles mauves. Le grandissime favori My Archangel a assuré dans la course d'ouverture s'imposant aisément devant All About Love. Idem pour Boundless Energy qui s'est lui aussi imposé dans un fauteuil dans la course de clôture.

Débarrassé de Cumbre Vieja qui lui a infligé ses deux seuls échecs au Champ-de-Mars, Havana Moon s'est racheté de brillante façon dans la septième course. Prenant le train à son compte, il s'est imposé dans la décontraction. Son cavalier Donavan Mansour posait déjà pour la photo à mi-ligne droite. Fallait le faire !

L'écurie Gujadhur a sauvé sa journée grâce à New World, le grandissime favori de la deuxième épreuve. Prenant la tête de la course, il a imposé son rythme avant de filer vers une facile victoire.