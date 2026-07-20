Ile Maurice: Tribeca Mall inaugure Fun Park, son nouveau parc d'attractions

Tribeca Mall enrichit son offre de loisirs avec l'ouverture officielle de Fun Park, inauguré le vendredi 17 juillet. Ce nouveau parc d'attractions ambitionne d'offrir une expérience de divertissement inédite à Maurice en réunissant, au même endroit, attractions, restauration et espaces de loisirs destinés à toute la famille.

Pensé pour accueillir toutes les générations, Fun Park propose une large gamme d'activités adaptées aussi bien aux jeunes enfants qu'aux adolescents et aux adultes en quête de sensations fortes. Ce projet s'inscrit dans la volonté de Tribeca Mall de se positionner comme une destination qui va au-delà du shopping en proposant une offre complète de divertissement.

Selon la direction de Fun Park, cet investissement reflète l'ambition d'innover afin de répondre aux attentes des familles mauriciennes et des visiteurs de l'île. «Avec Fun Park, nous souhaitons offrir une nouvelle dimension à l'expérience Tribeca. Ce projet représente un investissement important dans le secteur du divertissement et témoigne de notre volonté constante d'innover pour répondre aux attentes des familles mauriciennes et des visiteurs de l'île», souligne-t-elle.

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Le parc met à la disposition des visiteurs plusieurs attractions, dont Megatron, Avengers Movie, Crazy Ananas, La Tour de la Terreur et Superslide. Certaines sont accessibles dès l'âge de trois ans, tandis que d'autres sont réservées aux amateurs de sensations fortes. Cette diversité permet aux familles de partager des moments de loisirs tout en répondant aux envies de chacun.

L'accès aux attractions se fait grâce à un bracelet électronique Wallet, disponible à l'achat sur place, conçu pour simplifier les paiements et l'utilisation des différentes attractions. L'entrée au parc est fixée à Rs 50, tout comme le bracelet Wallet. Chaque attraction est ensuite facturée Rs 180 pour les adultes et Rs 90 pour les enfants.

Au-delà de son aspect récréatif, Fun Park représente également un levier de développement économique. Son ouverture a permis la création de nouveaux emplois directs et devrait renforcer l'attractivité commerciale de Tribeca Mall. En élargissant son offre de loisirs, le centre commercial entend aussi contribuer à la diversification de l'offre touristique mauricienne en proposant une expérience destinée aussi bien aux visiteurs locaux qu'internationaux.