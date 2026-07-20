Tunisie: La STEG annonce d'éventuelles coupures tournantes d'électricité dimanche soir dans plusieurs gouvernorats

Tunis — La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a fait savoir que des coupures tournantes d'électricité pourraient être opérées, dimanche soir, dans plusieurs gouvernorats du pays afin de préserver la stabilité et la continuité du réseau électrique.

Dans une série de communiqués publiés sur sa page officielle, la STEG précise que ces interruptions, si elles s'avèrent nécessaires, interviendront par intermittence entre 17h00 et 22h00, le rétablissement de l'alimentation électrique s'effectuant automatiquement, sans préavis. Elle a, à cet effet, invité les citoyens à prendre les précautions nécessaires.

Dans le Grand Tunis, les coupures potentielles pourraient concerner Tunis, Ben Arous, La Nouvelle Médina, Les Berges du Lac, Saïdia, Les Jardins de Carthage, Cité Essanouber, La Marsa, Radès, Fouchana, Mghira, Sanhaja, Riadh Al Andalous, Bhar Lazreg, Kram, Aïn Zaghouan, Charguia, Hammam-Lif, Ezzahra, Hammam Chott, La Soukra et El Mourouj.

Dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, les interruptions pourraient toucher Chekhar, Foussana, Saïda, Khamouda, Bouderias, Ouled Hamed, Houamed, Hassi El Frid, Ouled Haffouz, Sbeïtla, Thala, El Ayoun, Laâmaymia, Makarim, Katrana, Sidi Aïch, Souk Jedid et El Hammar.

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Dans le Nord, les coupures pourraient s'étendre à plusieurs délégations du Cap Bon, ainsi qu'aux gouvernorats de Zaghouan et de Bizerte, notamment Korba, Dar Chaâbane, Béni Khiar, Maâmoura, Grombalia, El Haouaria, Kélibia, Hammamet, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Zriba, Jebel Oust, El Fahs, Bir Mcherga, Enadhour, Zaghouan-Ville, Saouaf, Menzel Abderrahmane, El Alia, Ras Jebel, Ghar El Melh, Utique, Menzel Bourguiba, Sejnane, Mateur et Tinja, ainsi que d'autres localités.

Dans le Nord-Ouest, les zones susceptibles d'être affectées sont Medjez El Bab, Bou Arada, Touiref, Nebeur, Kalaât Khasba, Laroussa, Nefza, Ouchtata et Makthar.

Dans le Centre, les interruptions pourraient concerner El Alem, Sidi Saïdane, Zaafrana, Ghouiba, Aïn Bou Mourra, Enadhour, Ouled Achour, Ouardanine, Khniss, El Aqba, la zone industrielle de Monastir, Setouine, Sidi Bennour, Ksour Essef et Chebba.

Dans le Sud, plusieurs zones et délégations relevant des gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine, Kébili et Tataouine sont également concernées, notamment Djerba, Zarzis, Ben Guerdane, Chott Essalem, El Metouia, Menzel Habib, Aghir, Ajim, Houmt Souk, Guellala, Rejim Maatoug, El Faouar, Souk Lahad, Douz, Tataouine-Ville, Remada, Béni Khédache, Route de Gabès, El Bassatine, Zarzis-Ville, Kharrouba, Nefatia, El Maâmourat et Jellal, ainsi que d'autres localités.

La société a toutefois précisé que les listes des zones concernées demeurent indicatives et non définitives, soulignant que d'autres secteurs pourraient être affectés en fonction de l'évolution de la situation du réseau électrique.