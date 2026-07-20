Congo-Kinshasa: 60e Coupe du Congo - Le DC Virunga décroche son premier sacre

Le DC Virunga de Goma est sacré champion de la 60e édition de la Coupe du Congo. Le club gomatracien a remporté le trophée ce dimanche 19 juillet après sa victoire face à l'AS Butras de Lubumbashi à l'issue de la séance des tirs au but (4-2), après un score de parité de 1-1 à la fin du temps réglementaire.

La rencontre a été particulièrement disputée. Les deux équipes se sont neutralisées durant toute la première période ainsi qu'une bonne partie de la seconde, sans parvenir à trouver le chemin des filets (0-0).

Les Montagnards ont finalement débloqué la situation à la 72e minute grâce à leur attaquant Kiala Mansuka, offrant ainsi l'avantage au DC Virunga. Cependant, leur avance n'aura été que de courte durée. À la 85e minute, l'attaquant Lukasi Owana a permis aux Douaniers de revenir au score et de relancer totalement la finale.

À l'issue du temps réglementaire, les deux formations ont été départagées par la séance des tirs au but. Plus réaliste, le DC Virunga a transformé ses quatre tentatives, tandis que l'AS Butras a manqué deux tirs. Le club de Goma s'est ainsi imposé sur le score de 4-2.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à cette victoire, le DC Virunga décroche la première étoile de son histoire dans cette prestigieuse compétition nationale. Ce sacre lui ouvre également les portes de la prochaine Coupe de la Confédération africaine.

Le club rejoint ainsi les représentants congolais déjà qualifiés sur la scène continentale, à savoir : le TP Mazembe, le FC Les Aigles du Congo, l'AS Maniema Union.