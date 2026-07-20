Congo-Kinshasa: Tshikapa - La Regideso rétablit l'eau potable sur la colline de Kele après six ans d'interruption

C'est la fin d'un calvaire qui aura duré six ans pour des milliers d'habitants de Tshikapa, au Kasaï. La Regie de distribution d'eau (REGIDESO) a officiellement rétabli, samedi 18 juillet 2026, la desserte en eau potable sur la colline de Kele, coupée depuis l'effondrement du pont qui la relie au centre-ville.

Ce retour à la normale était très attendu par les populations de Mbumba et de Mabondo, longtemps confrontées aux difficultés d'accès à cette ressource essentielle.

Un soulagement pour les habitants

Six ans d'attente, puis enfin le retour de l'eau. Sur la colline de Kele, les robinets de la REGIDESO coulent de nouveau. Une reprise qui soulage des centaines de familles contraintes, durant plusieurs années, de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau.

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« On partait puiser l'eau dans la commune de Dibumba. Maintenant là, nous avons l'eau potable dans notre commune de Mbumba. Nous sommes très contents », s'est réjoui un habitant.

La REGIDESO appelle à la régularisation des abonnés

Cette reprise de la desserte en eau potable constitue également un défi pour la REGIDESO. L'entreprise invite les abonnés en litige ou en retard de paiement à régulariser leur situation afin de garantir la continuité du service.

Le directeur provincial de la REGIDESO, Emil Lusambe, encourage les clients concernés à se rapprocher de ses services pour trouver des solutions adaptées :

« L'eau est déjà disponible, c'est à vous de venir vers la REGIDESO. Vous avez été abonné, si vous avez des dettes, venez on va négocier. Si vous n'avez pas la totalité, vous payez un acompte et on vous donne de l'eau. Ceux qui n'ont pas de raccordement, qu'ils viennent souscrire un raccordement ».

Améliorer la desserte

La REGIDESO promet de poursuivre ses efforts afin d'améliorer la distribution d'eau potable dans d'autres quartiers de la province du Kasaï. Cette relance du service sur la colline de Kele marque ainsi une étape importante pour les habitants, après plusieurs années de privation.