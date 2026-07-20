Tunisie: Visa touristique de 5 ans pour Dubaï - Les citoyens sont-ils éligibles ?

Après l'annonce des conditions du visa touristique de cinq ans à entrées multiples pour les Émirats arabes unis, une question se pose pour les voyageurs tunisiens : ce dispositif est-il également accessible aux ressortissants tunisiens ? La réponse est oui, sous certaines conditions.

Les Tunisiens peuvent déposer une demande de visa touristique de cinq ans à entrées multiples pour les Émirats arabes unis, un dispositif qui permet aux visiteurs d'effectuer plusieurs séjours dans le pays sans avoir besoin d'un sponsor ou d'un hôte local. Les autorités émiraties indiquent que ce type de visa peut être délivré aux ressortissants de toutes les nationalités.

Ce visa, délivré sur la base d'un auto-parrainage, permet à son titulaire d'entrer et sortir plusieurs fois des Émirats pendant une période de cinq ans. Chaque séjour est autorisé pour une durée maximale de 90 jours, avec la possibilité d'une prolongation de 90 jours supplémentaires, à condition que la durée totale de présence sur le territoire ne dépasse pas 180 jours par année.

Un visa accessible aux Tunisiens, mais pas automatiquement accordé

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Contrairement à certaines informations laissant penser que ce visa concernerait uniquement certaines nationalités, les critères officiels ne prévoient pas de restriction liée à la nationalité. Les citoyens tunisiens peuvent donc introduire une demande, à condition de présenter un dossier conforme aux exigences des autorités émiraties.

L'obtention du visa reste toutefois soumise à l'étude du dossier par les autorités compétentes et au respect de plusieurs conditions administratives et financières.

Pour obtenir ce visa longue durée, le demandeur doit notamment fournir : un passeport valable au moins six mois ; une photo personnelle récente ; une assurance médicale valide aux Émirats arabes unis ; un billet aller-retour ou un billet permettant de poursuivre son voyage ; un relevé bancaire couvrant les six derniers mois.

L'une des principales conditions concerne la situation financière du demandeur. Les autorités exigent la preuve d'un solde bancaire d'au moins 4 000 dollars américains (ou l'équivalent dans une autre devise) durant les six derniers mois précédant la demande.

Un dispositif destiné aux voyageurs réguliers

Ce visa cible principalement les personnes qui se rendent fréquemment aux Émirats : touristes réguliers, voyageurs d'affaires ou personnes ayant des proches dans le pays. Il offre davantage de flexibilité qu'un visa touristique classique en évitant de multiplier les demandes à chaque déplacement.

La demande peut être effectuée via les plateformes numériques officielles ou les centres de services habilités aux Émirats, notamment les services de la Direction générale de l'identité et des affaires des étrangers de Dubaï (GDRFA) pour les demandes liées à l'émirat de Dubaï.

Par ailleurs, selon les informations publiées par la GDRFA, les frais liés à ce visa de cinq ans à entrées multiples s'élèvent à environ 3 713 dirhams émiratis, montant qui inclut différents frais de service ainsi qu'une garantie financière selon le cas.

Ainsi, oui, les Tunisiens sont éligibles au visa touristique de cinq ans pour Dubaï, mais ce dispositif n'est pas un visa accordé automatiquement : il nécessite de remplir des conditions précises, notamment financières. Cette formule pourrait intéresser les voyageurs tunisiens qui se rendent régulièrement aux Émirats pour tourisme, affaires ou visites familiales.