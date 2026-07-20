Tunisie: Nabeul - Voici les zones concernées par la coupure d'électricité ce soir

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé des coupures temporaires et programmées de l'électricité dans plusieurs zones du gouvernorat de Nabeul, ce dimanche soir 19 juillet 2026, dans le cadre des opérations de délestage mises en place pour faire face à la forte sollicitation du réseau national.

Selon le communiqué de la STEG, ces interruptions interviendront entre 17h et 22h et concerneront plusieurs secteurs relevant du gouvernorat de Nabeul.

Les zones concernées dans le gouvernorat de Nabeul : Ain Kmicha, Korba, Dar Chaaben, Bni Khiar, Maamoura, Grombalia, Haouaria, Kémibia, Hammam Ghezez, Hammamet, Manzel Bouzelfa, Manzel Temim, Soliman et Takelsa.

Cette décision intervient alors que la Tunisie traverse une période de forte vague de chaleur, avec des températures exceptionnellement élevées qui ont entraîné une augmentation importante de la consommation électrique, notamment durant les heures de pointe.

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Dans le gouvernorat de Nabeul, comme dans plusieurs autres régions du pays, la hausse de l'utilisation des climatiseurs et des équipements de refroidissement exerce une pression supplémentaire sur le réseau électrique.

La STEG explique que le recours au délestage vise à préserver la stabilité du système électrique national, en évitant une surcharge pouvant provoquer des perturbations plus importantes.