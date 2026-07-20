Tunisie: Mercato - L'Espérance de Tunis trouve un accord avec Lucas Ribeiro Costa

19 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

L'Espérance sportive de Tunis (EST) a trouvé un accord avec le joueur brésilien Lucas Ribeiro Costa afin de renforcer son effectif en prévision de la prochaine saison.

Le milieu offensif brésilien est attendu à Tunis la semaine prochaine pour finaliser les dernières démarches administratives et signer un contrat de trois saisons avec le club sang et or.

Cette arrivée intervient après la décision du club libyen de l'Union de Tripoli de ne pas activer l'accord préliminaire conclu avec Lucas Ribeiro Costa.

Le recrutement du joueur brésilien s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Espérance pour la nouvelle saison et du renforcement de son effectif.

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