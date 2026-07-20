Soudan: Le Premier ministre réaffirme le soutien de l'État au retour volontaire des Soudanais

19 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a réaffirmé le soutien du gouvernement au retour volontaire des citoyens soudanais, le qualifiant de priorité stratégique pour renforcer la stabilité et la sécurité du pays.

Lors d'une réunion avec le président du Comité Al-Amal pour le retour volontaire M. Mohamed Widaa. qui a présenté un bilan des efforts déployés pour organiser le rapatriement des Soudanais depuis l'étranger. Il a notamment indiqué que plus de 84 000 ressortissants soudanais sont inscrits pour un retour depuis l'est de la Libye, où l'absence de liaisons aériennes et de ports terrestres directs complique les opérations.

La réunion a également porté sur l'élaboration d'une feuille de route visant à faciliter le retour des citoyens en coordination avec les autorités concernées, tout en soulignant la nécessité de poursuivre la coopération entre le comité, l'ambassade du Soudan au Caire et les institutions compétentes afin d'assurer le bon déroulement des opérations de retour volontaire.

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