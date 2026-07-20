Soudan: Le Premier ministre informé des résultats des missions internationales du ministère de la Santé

19 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a été informé des résultats des récentes missions internationales du ministère de la Santé visant à mobiliser des financements et à renforcer les partenariats dans le secteur sanitaire.

Selon le ministre de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, une visite aux États-Unis a permis d'obtenir un financement de 150 millions de dollars pour des projets de santé au Soudan, tandis que la Banque mondiale a approuvé 150 millions de dollars supplémentaires pour la deuxième phase de ses projets avec le ministère.

Le ministre a également indiqué que des accords sur la sécurité pharmaceutique avaient été signés à l'issue de visites en Syrie, en Égypte et en Jordanie. Il a par ailleurs présenté l'état d'avancement du projet de la Cité médicale du Soudan et annoncé le lancement prochain de la Stratégie nationale de santé 2026-2030 ainsi que l'inauguration de l'hôpital d'urgence de Naeima, dans l'État du Nil Blanc.

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