Maroc: Note rassurante du HCP pour l'économie nationale - Sans toutefois dissiper toutes les zones de fragilité

Dans sa dernière note de conjoncture, le Haut-Commissariat au plan (HCP) prévoit une accélération de l'économie nationale de 4,8% au deuxième trimestre 2026, en variation annuelle, après +4,6% au premier trimestre.

« Tirée principalement par le renforcement de l'activité agricole, la résilience des services et le maintien d'une demande intérieure dynamique », cette bonne tenue s'est opérée sans néanmoins retrouver l'ensemble de ses moteurs de croissance. Soulignant un contexte toujours marqué par la prolongation du conflit en Iran, qui a continué à limiter les apports de l'extérieur, l'institution publique a relevé les difficultés persistantes de l'industrie manufacturière à retrouver son dynamisme.

En effet, malgré le rebond de l'agroalimentaire et la poursuite de l'affermissement de la filière automobile, « la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière aurait quasiment stagné (+0,3%), sous l'effet du repli des industries du textile, de la chimie et de l'électrique, en lien avec l'affaiblissement de la demande extérieure adressée à ces secteurs », a constaté l'organisme, soulignant que l'agriculture aurait enregistré une progression de 20,5%.

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Grâce à la bonne tenue des activités touristiques et du commerce, les services auraient, parallèlement, affiché une hausse de 4,3% au cours de la même période. Quant aux activités de la construction, elles auraient amorcé une reprise, après deux trimestres de faibles performances.

D'après le HCP, la résilience de l'économie nationale se serait inscrite dans un contexte de normalisation progressive du cycle d'investissement. L'institution relève que « les dépenses publiques d'infrastructures seraient restées soutenues, mais l'investissement des entreprises aurait légèrement ralenti, sous l'effet du repli des marges consécutif au renchérissement des coûts de production ».

Dans ce contexte, et en dépit de la montée de l'inflation énergétique, la consommation des ménages se serait renforcée (+4,7%) et « aurait été particulièrement appuyée par le rétablissement des dépenses liées à l'Aïd Al-Adha par rapport à la même période de 2025, l'amélioration des revenus d'activité, notamment en milieu rural, ainsi que par le renforcement du crédit aux ménages ».

Après un recul de 0,1% au premier trimestre 2026, l'inflation se serait établie à 1,1%, en variation annuelle, tirée par le renforcement de sa composante énergétique.

Au cours de cette période, la remontée des prix des carburants aurait entraîné une progression de 2,5% des prix non alimentaires, après +0,7% un trimestre auparavant. Parallèlement, le recul des prix alimentaires se serait atténué, passant de -1,1% à -0,7%, en raison de la hausse des prix des viandes rouges.

Ainsi, l'inflation sous-jacente aurait également amorcé une légère inflexion, s'établissant à -0,2%, contre -1% au trimestre précédent.

Sur le plan monétaire, les conditions monétaires sont demeurées favorables au deuxième trimestre 2026. Les créances sur l'économie se seraient accélérées, enregistrant une progression de 10% en glissement annuel, après +8,4% au début de l'année, selon la note de conjoncture.

« Cette évolution aurait principalement été portée par le renforcement des concours accordés aux entreprises, tant pour le financement de leur trésorerie que pour leurs investissements, ainsi que par la poursuite de la progression des crédits à la consommation », a expliqué l'institution.

En affichant une augmentation de 21,9%, les avoirs officiels de réserve auraient, parallèlement, conservé une trajectoire ascendante, tandis que les créances nettes sur l'administration centrale se seraient légèrement accrues, reflétant une progression de 7,1% de l'endettement monétaire du Trésor.

Ainsi, la masse monétaire aurait poursuivi son accélération, atteignant un rythme de 12,1%, après +10% au trimestre précédent.