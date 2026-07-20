Cote d'Ivoire: Mobilisation du RHDP à Gagnoa - Plus de 1 000 adhésions

La place Laurent Gbagbo de Gagnoa a affiché complet, le samedi 18 juillet 2026, à l'occasion d'une cérémonie d'adhésion au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Plus de 1 000 personnes, dont l'honorable Konaté Moussa, député de la circonscription 069 regroupant Gagnoa sous-préfecture, Sérihio, Gnagbodougnoa et Doukouyo, ont officiellement rejoint les rangs du parti au pouvoir.

La cérémonie, organisée dans une ambiance de forte mobilisation populaire, a été présidée par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bacongo, Secrétaire exécutif du RHDP, et parrainée par le professeur Mariatou Koné, ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, par ailleurs députée-maire de Boundiali.

Prenant la parole au nom des nouveaux adhérents, l'honorable Moussa Konaté a expliqué les motivations de son choix politique. Selon lui, cette décision est le fruit d'une observation attentive de l'évolution du pays et des résultats enregistrés ces dernières années.

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« J'ai regardé, j'ai observé. La paix, la stabilité, la sécurité et le développement sont des réalités. La Côte d'Ivoire avance, se construit, se transforme et rassure. Le concret parle plus que les discours. C'est cette politique de résultats qui a suscité mon adhésion », a-t-il déclaré.

Le nouvel adhérent a salué les acquis de la gouvernance du président Alassane Ouattara, estimant que les transformations engagées contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Il a également exprimé sa reconnaissance au président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, au ministre Cissé Bacongo et à sa marraine politique Mariatou Koné, dont il a salué le parcours et l'action en faveur du développement.

Pour sa part, la ministre Mariatou Koné a mis en avant l'esprit d'ouverture du RHDP, présenté comme une formation politique rassemblant les Ivoiriens au-delà des origines et des différences. « Notre parti rapproche au-delà des origines et des diversités afin d'offrir de meilleures perspectives à nos concitoyens », a-t-elle indiqué.

Elle a invité le nouveau militant à s'inscrire dans les valeurs de paix, de discipline, de respect et de tolérance qui fondent l'engagement au sein du parti. « En rejoignant le RHDP, tu as fait le choix de la paix, du développement et de la stabilité », a-t-elle lancé à l'endroit de son filleul politique.

Évoquant les avancées du pays, la socio-anthropologue a estimé que la Côte d'Ivoire connaît une nouvelle phase de transformation sous la présidence d'Alassane Ouattara, après le premier « miracle ivoirien » attribué à Félix Houphouët-Boigny.

Témoin de cette adhésion, Cissé Ibrahim Bacongo a félicité Moussa Konaté pour son engagement et l'a exhorté à respecter les principes du militantisme au RHDP, notamment la discipline, l'humilité et la générosité. Il a également salué le leadership de Mariatou Koné, estimant que sa proximité et son action contribuent au rayonnement du parti.

La cérémonie a également été marquée par la remise de trois ambulances destinées aux centres de santé ruraux de Gnatroa, Gnagbodougnoa et Dougroupalégnoa, afin de renforcer la prise en charge sanitaire des populations.

Plusieurs cadres et élus du RHDP ont pris part à cette rencontre, notamment Alain Richard Donwahi, Djédjé Bagnon, Belmonde Dogo, Alcide Djédjé, Yassouf Diabaté et Abel Djohoré. Une mobilisation qui confirme la volonté du parti de renforcer son implantation dans la région du Gôh.