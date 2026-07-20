Cote d'Ivoire: Agboville / Sport et jeunesse - Le Tournoi des villes reprend son envol pour révéler les talents de demain

Après neuf années d'interruption, le Tournoi des villes reprend ses droits. Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a procédé, ce samedi 18 juillet 2026 au Lycée Ernest Boka d'Agboville, au lancement officiel de la deuxième édition de cette compétition nationale dédiée aux jeunes de 15 à 20 ans. Un retour marqué par une forte mobilisation des populations et des autorités locales, venues célébrer la place du sport dans la construction d'une jeunesse épanouie et citoyenne.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, par ailleurs président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, ainsi que des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Avant le lancement officiel, une marche sportive à travers les artères de la ville d'Agboville a réuni de nombreux participants, donnant le ton d'une compétition placée sous le signe de la vitalité et de la cohésion.

Dans son intervention, le ministre Adjé Silas Metch a rappelé la dimension éducative et sociale du sport. « Le sport est une école de vie. Il enseigne la discipline, le respect, le dépassement de soi, la solidarité, l'esprit d'équipe et l'esprit de gagneur », a-t-il déclaré. Pour lui, le sport constitue également « un puissant levier de développement humain, d'inclusion sociale et de paix ».

Selon le membre du gouvernement, cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait du sport un instrument stratégique de promotion du bien-être, d'éducation citoyenne, d'employabilité des jeunes et de rayonnement de la Côte d'Ivoire.

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« Le Tournoi des villes procède pleinement de cette vision. Il rapproche le sport des populations, valorise nos collectivités territoriales, ouvre à notre jeunesse des espaces d'expression et fait éclore, partout sur le territoire, de nouveaux talents dans plusieurs disciplines », a-t-il souligné.

Le ministre des Sports a également insisté sur l'ambition de faire de cette compétition un cadre accessible à tous les jeunes, sans distinction de lieu de résidence, de condition sociale ou d'appartenance. Pour lui, le tournoi doit devenir « un véritable creuset de fraternité », fondé sur le respect des règles, le fair-play, la tolérance et le vivre-ensemble.

Pour cette édition 2026, les compétitions se dérouleront durant deux mois, juillet et août, dans 34 régions du pays.

Au total, 19 380 athlètes issus de 1 496 équipes sont attendus dans six disciplines : football, handball, basketball 3X3, petit poteau et athlétisme.

Prenant la parole avant le ministre, le Directeur général des Sports et de la Vie fédérale, Adama Doumbia, a indiqué que cette initiative vise à promouvoir davantage le sport de masse et à renforcer les actions de proximité. Il a également présenté le Tournoi des villes comme un outil de structuration des initiatives sportives locales et un véritable instrument de transformation sociale.

Relancé après sa suspension depuis 2017, le Tournoi des villes ambitionne désormais de s'inscrire durablement dans le calendrier sportif national et de devenir un rendez-vous majeur de rassemblement autour des valeurs de fraternité, d'excellence et d'unité.