Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le député Léandre Koffi mise sur le football pour renforcer la cohésion des jeunes

Le stade de Djamalabo était, le samedi 18 juillet 2026, au rythme du coup d'envoi du « Tournoi Honorable Léandre Koffi pour la Victoire », une compétition de football initiée par le député Léandre Koffi en faveur de la jeunesse des sous-préfectures de Yamoussoukro et de Kossou.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette initiative ambitionne de promouvoir la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le civisme durant les vacances scolaires.

Placée sous le thème « Pour la cohésion, le travail et la réussite à Yamoussoukro et Kossou », cette compétition réunit les équipes représentant les 42 villages des deux sous-préfectures. Réparties en deux poules, celles-ci s'affronteront au fil des semaines avant une grande finale qui opposera les vainqueurs des zones de Yamoussoukro et de Kossou.

En donnant le coup d'envoi du tournoi, Léandre Koffi a insisté sur la vocation sociale de cette initiative. Pour l'élu, il s'agit avant tout d'offrir aux jeunes un cadre sain d'expression et de divertissement pendant les grandes vacances, tout en favorisant les échanges entre les différentes communautés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est une manière pour moi d'occuper sainement les jeunes de ma région. Tout le monde sait que le football est un facteur d'union et de partage, et ce sont ces valeurs que je veux inculquer à la jeunesse du District autonome de Yamoussoukro, la capitale de notre pays », a-t-il déclaré devant les participants et les populations venues nombreuses assister à l'ouverture de la compétition.

Le premier match a donné le ton d'un tournoi qui s'annonce particulièrement relevé. Opposée à l'équipe hôte de Djamalabo, la formation de Zatta s'est imposée sur la plus petite des marges (1-0), décrochant ainsi les trois premiers points de la compétition. Une rencontre engagée qui a tenu en haleine les nombreux supporters présents autour du terrain.

Au-delà des résultats sportifs, ce tournoi entend contribuer à renforcer les liens entre les villages des sous-préfectures de Yamoussoukro et de Kossou. En réunissant les jeunes autour d'une même passion, l'initiative vise à promouvoir l'esprit d'équipe, le respect des règles, la solidarité et le dépassement de soi.

À travers cette compétition, Léandre Koffi entend faire du football un levier de développement humain et social. En offrant à la jeunesse un espace de rencontre et de saine émulation, le député souhaite transformer les vacances scolaires en une période propice à la fraternité et à la consolidation de la paix sociale, tout en encourageant les jeunes à s'investir dans la construction d'un District autonome de Yamoussoukro uni et dynamique.