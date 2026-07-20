La commune d'Abengourou a célébré, samedi 18 juillet 2026, la troisième édition de la Journée de l'excellence et du mérite d'Abengourou (JEMA), au cours d'une cérémonie organisée dans la salle des fêtes de la mairie.

À cette occasion, 33 élèves issus du primaire, du secondaire général, de l'enseignement technique, des arts et des structures de formation féminine ont été distingués par le maire, Hervé Adom, et le conseil municipal. Plusieurs établissements scolaires et structures d'encadrement ont également reçu des récompenses pour leurs performances.

Dans son allocution, le premier magistrat de la commune a exprimé sa gratitude à l'ensemble des partenaires et contributeurs qui accompagnent cette initiative depuis son lancement en 2024. Selon lui, leur engagement contribue à faire de cette cérémonie un véritable cadre de promotion de l'excellence scolaire, considérée comme un levier essentiel du développement local.

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Hervé Adom a également rendu hommage aux enseignants, aux parents d'élèves ainsi qu'aux lauréats pour leurs efforts, avant de présenter le thème retenu pour cette troisième édition : « Briser les stéréotypes : les filières scientifiques et agricoles, un avenir d'excellence pour la jeune fille ».

Le maire a, en outre, mis en exergue les performances remarquables des jeunes filles lors des examens à grand tirage. « Le meilleur bachelier d'Abengourou est une jeune fille. Sur les trois mentions Très bien obtenues dans les séries A1 et D, deux reviennent à des jeunes filles. L'une des deux mentions Bien en série D a également été décrochée par une jeune fille, tout comme le major de fin de cycle de l'ERA-Est », a-t-il souligné.

Prenant la parole à son tour, le directeur régional de l'Éducation nationale de l'Indénié-Djuablin, Coulibaly Apa Patrice, s'est félicité des excellents résultats enregistrés cette année aux examens du CEPE et du BEPC dans la région. Tout en adressant ses félicitations à la communauté éducative pour cette progression, il a toutefois exprimé son inquiétude face à la baisse significative du taux de réussite au baccalauréat. Il a ainsi invité les différents acteurs du système éducatif à analyser les causes de cette contre-performance afin d'améliorer les résultats des prochaines sessions.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Éducation technique, Traoré Bema a, pour sa part, salué les initiateurs de la JEMA. Il a estimé que cette initiative est devenue, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable de la promotion de l'excellence scolaire dans la commune. « L'organisation annuelle de cette cérémonie témoigne de votre conviction profonde que l'excellence n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit, se cultive et mérite d'être célébrée », a-t-il déclaré.

Par cette troisième édition de la JEMA, la municipalité d'Abengourou réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir le mérite scolaire, de valoriser les performances académiques et d'encourager les jeunes, en particulier les jeunes filles, à s'orienter vers des filières porteuses d'avenir.