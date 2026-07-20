Une consultation publique accompagnée d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, les violences basées sur le genre (Vbg) et les infections sexuellement transmissibles (Ist/Vih-Sida) s'est tenue ce samedi 18 juillet 2026, à Papara, dans le département de Tengrela. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Projet de Connectivité Inclusive et d'Infrastructures Rurales en Côte d'Ivoire (Pcr-ci).

Organisée par l'Ong Ipsdh au foyer des jeunes de la localité, selon le communiqué produit à cet effet par l'ong Ipsdh, cette rencontre entre dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement des travaux réalisés par l'entreprise Egetrav dans la région de la Bagoué, phase 1 bis (06 lots), notamment le lot 6. Elle a eu pour but d'informer les populations sur les implications sociales du projet, de promouvoir des comportements citoyens et de recueillir les attentes et préoccupations des communautés bénéficiaires.

Prenant la parole, Lero Paul, agent communautaire de l'Ong Ipsdh, a expliqué que le Pcr-ci est financé conjointement par la Banque mondiale et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (Aiib). Il a précisé que ce projet vise à réduire les inégalités de développement entre les régions en améliorant la connectivité et les infrastructures rurales dans les onze régions du nord de la Côte d'Ivoire, tout en renforçant la capacité des populations à faire face aux défis sécuritaires, économiques et climatiques.

Le conducteur des travaux de l'entreprise Egetrav, Assi Amoncho Judas, a pour sa part rappelé que les campagnes de sensibilisation constituent un volet majeur du projet. Elles portent notamment sur la prévention des accidents de la circulation, la lutte contre les violences basées sur le genre, la prévention des Ist/Vih-Sida ainsi que la consultation publique, dans le souci de favoriser une meilleure implication des communautés dans l'exécution du projet.

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Après la présentation du Pcr-ci, les participants ont suivi des communications animées par Akpouet Patrice et Kouadio N'Guessan, représentant du centre social de Tengrela. Les échanges ont porté sur le respect des règles de sécurité routière, les dispositifs de prévention et de prise en charge des victimes de VBG, ainsi que les méthodes efficaces de prévention des Ist et du Vih/Sida.

Représentant le sous-préfet de Papara, Ahipo Joel Ruben a salué l'engagement et la mobilisation des populations. Il a également félicité les organisateurs pour cette initiative qu'il juge bénéfique pour la communauté. Selon lui, cette campagne contribuera à encourager l'adoption de comportements responsables, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir un environnement communautaire plus solidaire.

À travers cette activité, les organisateurs souhaitent consolider le dialogue entre les autorités administratives, les populations locales et l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. L'objectif est de prévenir les risques sociaux liés aux travaux d'infrastructures et de favoriser une participation accrue des citoyens au développement de leur localité.