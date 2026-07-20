Cote d'Ivoire: Délinquance juvénile - Le Rpp tire la sonnette d'alarme et appelle à une riposte nationale

Face à la recrudescence des actes de violence impliquant des mineurs et de jeunes adultes en Côte d'Ivoire, le Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (Rpp) appelle à une mobilisation générale. Dans un communiqué publié le 18 juillet, le parti de Tiémoko Doumbia préconise des mesures sécuritaires, éducatives et sociales pour enrayer ce phénomène.

Le Rassemblement pour la Paix, le Progrès et le Partage (Rpp) exprime sa vive préoccupation face à la montée de la délinquance juvénile en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué signé par son président, le Professeur Tiémoko Doumbia, le parti dénonce la multiplication des agressions violentes et des meurtres commis à l'arme blanche ou à feu par des mineurs et de jeunes adultes.

Le Rpp cite notamment les récents assassinats d'un jeune livreur à Cocody, d'une institutrice enceinte et d'un agent de police, ainsi que les agressions perpétrées par des bandes d'enfants en conflit avec la loi. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le parti condamne fermement ces violences qu'il estime de nature à fragiliser la cohésion sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le communiqué, cette situation trouve son origine dans plusieurs facteurs, notamment la prolifération des stupéfiants, le commerce de l'alcool frelaté, le décrochage scolaire, le chômage des jeunes, la fragilisation de la cellule familiale et la perte des repères civiques. Pour inverser cette tendance, le Rpp recommande le renforcement de la présence des forces de sécurité dans les zones sensibles, le démantèlement des réseaux de trafic de drogue, la fermeture des points de vente illicites, la création de centres de prévention et de désintoxication, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de formation et d'insertion des jeunes.

Le parti plaide également pour un renforcement de l'éducation civique et des campagnes nationales de sensibilisation. Enfin, le Rpp lance un appel à l'ensemble des forces vives de la Nation afin de préserver la jeunesse ivoirienne, qu'il considère comme « la plus grande richesse » du pays, et réaffirme son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire où chaque jeune peut grandir dans la sécurité, la dignité et l'espérance.