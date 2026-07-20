Cote d'Ivoire: Médias - L'Unjci et Chim-inter envisagent un partenariat plus ambitieux

Le Président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim-Inter), Dr Yamoussa Coulibaly, a accordé une audience à la nouvelle présidente de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), Marie-Laure N'Goran, le mercredi 15 juillet 2026. Cette rencontre tenue au siège de l'entreprise spécialisée dans la promotion immobilière et l'aménagement foncier, a permis aux deux parties d'échanger sur les perspectives de renforcement de leur collaboration.

Au terme des discussions, Marie-Laure N'Goran s'est réjouie de la qualité des échanges. Elle a souligné que la vision de Chim-inter rejoint celle de l'Unjci, rappelant que la force du collectif permet d'aller plus loin et d'obtenir de meilleurs résultats.

La présidente de l'Unjci a également fait savoir que son ambition est de dépasser le cadre du traditionnel tournoi de la confraternité soutenu depuis plusieurs années par le Pdg de Chim-inter, afin de bâtir un partenariat plus vaste et plus structuré. Parmi les projets évoqués figurent notamment la formation des journalistes ainsi que la réhabilitation du siège de l'Unjci, dans l'objectif de renforcer son image et son rayonnement. Selon elle, ces initiatives traduisent la volonté de Chim-inter d'accompagner l'excellence et de contribuer davantage au développement de la profession journalistique en Côte d'Ivoire. Elle a précisé que ces actions seront prochainement formalisées et mises en oeuvre.

Pour sa part, Dr Yamoussa Coulibaly a réaffirmé l'attachement de son entreprise aux valeurs de qualité et d'excellence. Il a également salué le parcours remarquable de Marie-Laure N'Goran, notamment ses trois distinctions aux Ebony. Estimant que la présidente de l'Unjci incarne l'excellence tout comme Chim-inter. Il a assuré que son entreprise restera aux côtés de l'organisation afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des journalistes et au rayonnement de leur faîtière, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international.

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Cette rencontre ouvre ainsi une nouvelle phase dans les relations entre Chim-Inter et la presse ivoirienne, avec la perspective de nombreuses actions en faveur du développement et de la valorisation du secteur des médias.