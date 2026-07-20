Afrique du Nord: Al-Qods au coeur des débats - Le Caire accueille une conférence internationale pour relancer les appels en faveur d'une paix durable

La capitale égyptienne accueille depuis ce samedi la Conférence internationale sur Al-Qods (Jérusalem), organisée sous les auspices conjoints de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et des Nations unies.

Placée sous le thème « Jérusalem : le front de la lutte contre les déplacements de population et l'annexion, et la clé d'une paix juste et durable », cette rencontre annuelle réunit responsables politiques, diplomates, universitaires et représentants religieux autour de l'avenir de la Ville sainte et de la question palestinienne.

Au nom du secrétaire général de l'OCI, le secrétaire général adjoint chargé des affaires palestiniennes et d'Al-Qods, l'ambassadeur Dawas Dawas, a rappelé le rôle central de Jérusalem dans le conflit israélo-palestinien. Il a réaffirmé la position de l'organisation selon laquelle la ville constitue la capitale de l'État de Palestine et fait partie intégrante des territoires palestiniens occupés depuis 1967.

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Dans son intervention, le responsable de l'OCI a dénoncé ce qu'il a qualifié de politiques israéliennes visant à modifier le caractère historique, juridique et démographique de Jérusalem. Il a notamment évoqué l'expansion des colonies, les confiscations de terres, les démolitions d'habitations ainsi que les restrictions imposées à la présence palestinienne dans la ville. Selon lui, ces mesures contreviennent aux principes du droit international et aux résolutions adoptées par la communauté internationale.

L'ambassadeur Dawas a également exprimé les préoccupations de l'OCI concernant les lieux saints de Jérusalem, notamment la mosquée Al-Aqsa. Il a fait état d'incursions répétées de colons, de limitations à la liberté de culte et de travaux de fouilles aux abords de la Vieille Ville, estimant que ces actions portent atteinte au statu quo historique et au patrimoine culturel de la cité.

Au-delà de Jérusalem, le représentant de l'OCI a attiré l'attention sur l'évolution de la situation en Cisjordanie. Il a évoqué la poursuite des projets de colonisation, les déplacements forcés de populations ainsi que les destructions d'infrastructures dans plusieurs camps de réfugiés palestiniens. Face à cette situation, il a appelé la communauté internationale à exercer une pression accrue afin de mettre un terme aux violations dénoncées.

Le responsable de l'organisation a par ailleurs plaidé pour des initiatives concrètes en faveur de la solution à deux États. Il a notamment invité les États à reconnaître officiellement l'État de Palestine, à soutenir son adhésion pleine et entière aux Nations unies et à oeuvrer à l'application des résolutions internationales relatives au conflit israélo-palestinien.

La conférence rassemble plusieurs personnalités de premier plan, dont le ministre palestinien des Affaires de Jérusalem, Ashraf Al-Awar, le ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères Mahmoud Omar, le président du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Koli Sek, ainsi que Riyad Mansour, représentant permanent de la Palestine auprès des Nations unies. Des représentants de la Ligue des États arabes, du corps diplomatique, des chercheurs, des universitaires et des responsables religieux participent également aux travaux.

Au fil des échanges, les participants examinent les dimensions politiques, juridiques, historiques et culturelles de Jérusalem, tout en réfléchissant aux moyens de renforcer la coopération internationale pour préserver l'identité de la Ville sainte, soutenir la population palestinienne et favoriser les conditions d'un règlement durable du conflit.

Organisée chaque année par l'Organisation de la coopération islamique en partenariat avec les Nations unies et d'autres organisations internationales, cette conférence s'inscrit dans les efforts diplomatiques visant à maintenir la question de Jérusalem au centre des discussions internationales sur la paix au Moyen-Orient.