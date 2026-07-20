Addis Ababa — Le développement continu des axes de communication d'Addis-Abeba a transformé la capitale éthiopienne, qui était auparavant principalement un point de transit, en une destination touristique à part entière de plus en plus attractive.

Selon la Commission du tourisme d'Addis-Abeba (AATC), qui a également souligné la forte croissance du tourisme d'affaires, Addis-Abeba a accueilli plus de 221 conférences internationales au cours de l'exercice fiscal qui vient de s'achever.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux plus de 150 conférences internationales enregistrées au cours de l'exercice fiscal éthiopien 2024/25.

Ce développement contribue également à renforcer la compétitivité mondiale de la ville et à consolider sa position en tant que destination de choix pour les conférences internationales et le tourisme d'affaires, a révélé la Commission.

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Hunde Kebede, commissaire de l'AATC, a fait ces déclarations samedi lors de l'examen complet des résultats de l'exercice budgétaire de l'administration municipale d'Addis-Abeba.

Présentant les derniers résultats du secteur du tourisme, le commissaire a déclaré que le tourisme était devenu une priorité stratégique dans le cadre du programme de réforme économique en cours de la ville et qu'il s'imposait de plus en plus comme un moteur majeur de la croissance économique.

Il a attribué les progrès du secteur aux efforts soutenus visant à remédier aux goulets d'étranglement infrastructurels de longue date, associés à des politiques de soutien et à des investissements majeurs dans le développement urbain.

Selon M. Hunde, les infrastructures développées dans le cadre du projet de développement des corridors ont considérablement renforcé l'attrait et la fonctionnalité d'Addis-Abeba en tant que destination touristique.

L'extension des voies piétonnes et des pistes cyclables, la modernisation des espaces publics et des places, ainsi que d'autres aménagements urbains ont contribué à transformer l'image de la ville et l'expérience des visiteurs, a-t-il déclaré.

Ces aménagements positionnent progressivement Addis-Abeba comme bien plus qu'une simple escale pour les voyageurs, lui permettant d'attirer des visiteurs qui choisissent la capitale comme destination à part entière.

Il a déclaré que les investissements continus dans les espaces publics, les services aux visiteurs et les infrastructures touristiques se traduisaient par des améliorations tangibles dans l'ensemble du secteur et rendaient la ville de plus en plus attrayante tant pour les voyageurs d'affaires internationaux que pour les touristes de loisirs.

La transformation d'Addis-Abeba s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de l'Éthiopie visant à moderniser ses centres urbains et à diversifier l'économie nationale en renforçant des secteurs au-delà des sources traditionnelles de croissance.

Grâce à d'importantes initiatives en matière d'infrastructures, notamment le projet de développement du corridor, le gouvernement cherche à renforcer le rôle d'Addis-Abeba en tant que pôle de premier plan pour le tourisme, la diplomatie internationale, les conférences et l'investissement.

En ouvrant la session d'évaluation des performances, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a déclaré que cette évaluation, qui s'étendrait sur plusieurs jours, permettrait d'examiner les réalisations de l'administration municipale par rapport aux objectifs fixés pour l'exercice fiscal en cours.

Cet examen portera également sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan stratégique quinquennal global de la ville.