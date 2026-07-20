Sénégal: Lancement d'un projet d'eau potable d'un coût de 28,5 milliards FCFA couvrant quatre villes du nord, à partir de jeudi

19 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, va présider, jeudi et vendredi, les cérémonies de démarrage d'ouvrages destinés à renforcer l'alimentation en eau potable dans les villes de Dagana, Matam, Podor et Richard Toll (nord) d'un coût de 28,5 milliards de francs CFA, a-t-on appris de source officielle.

"Ces cérémonies entrent dans le cadre du nouveau cycle de solutions techniques à la croissance des besoins en eau dans des centres marqués par une insuffisance des volumes d'eau potable mobilisés", lit-on notamment dans un communiqué de la Société nationale du eaux du Sénégal (SONES).

Le ministre donnera le coup d'envoi des travaux à Dagana, puis à Podor, le jeudi 23 juillet, avant de se rendre le lendemain à Matam pour procéder aux mêmes opérations.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du nouveau Projet de renforcement de l'alimentation en eau potable des villes fluviales de Dagana, Podor, Matam et Richard Toll, où les travaux ont été lancés en 2025.

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Cette initiative majeure est pilotée par l'État du Sénégal en synergie avec l'OMVS - Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal - pour sécuriser l'accès à l'eau potable des populations riveraines.

Ce projet permettra à terme le renforcement du réseau de distribution d'eau, la réhabilitation et la construction de nouvelles stations de traitement d'au moins 4 000 m³ par jour, de châteaux d'eau de 2 000 m³ par jour, dans les communes de Dagana, Matam et Podor.

Les stations existantes dans ces localités fluviales ont été réalisées dans le cadre du Projet d'alimentation en eau potable (AEP) des six centres fluviaux (1997-1999), rappelle la SONES.

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