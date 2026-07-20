Sénégal: Kanel - Les agriculteurs invités à utiliser l'engrais organique pour plus de rendement et la préservation des sols

Gourel Hadji (Kanel) — L'agronome Pape Samba Sow a appelé dimanche les agriculteurs de la région de Matam (nord) à recourir davantage aux engrais organiques, soulignant leur rôle dans la promotion d'une agriculture durable, l'amélioration de la fertilité des sols et la protection de la santé publique.

"Nous avons organisé une visite ici à Gourel Hadji pour faire la promotion de l'engrais organique dans la région de Matam. C'est dans ce sens que nous invitons les populations à ce produit, qui contribue à la rentabilité de la production, la fertilité des sols et la santé des populations", a-t-il dit.

Il s'exprimait au cours d'une visite dans une ferme agroécologique située dans la commune de Ndendory, dans le département de Kanel, où travaillent une dizaine de femmes agricultrices.

Pape Samba Sow a affirmé que plus l'engrais organique est utilisé, plus les rendements sont importants d'année en année, ajoutant qu'ainsi, les "sols sont bien nourris, entretenus et conservés".

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L'utilisation de l'engrais organique reste aussi un moyen de participer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique dans la région de Matam, a fait savoir l'agronome.

"Il nous faut aller vers la vulgarisation de l'engrais organique surtout pour son accessibilité auprès des femmes productrices, à travers des subventions de l'Etat. Actuellement, le produit n'existe qu'à Ourossogui où nous avons un stock de 50 tonnes", pour toute la région de Matam, a relevé M. Sow.