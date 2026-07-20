Sénégal: Des dégâts matériels enregistrés dans un incendie à la mairie de Touba

Touba — Un incendie s'est déclaré dimanche dans les locaux de la mairie de Touba (centre), causant d'importants dégâts matériels, sans toutefois atteindre le bureau des registres d'état civil, a appris l'APS de sources sécuritaire et municipale.

"Nous avons été alertés ce matin à 7 heures pour un feu à la mairie de Touba. Arrivés sur les lieux, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un magasin situé au rez-de-chaussée", a déclaré le commandant de la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba, le capitaine Modou Tine, à l'issue des opérations de secours.

Il a indiqué que les sapeurs-pompiers sont intervenus "six minutes après l'alerte et ont immédiatement engagé les opérations de lutte contre le sinistre".

"Nous avons circonscrit le feu dans son volume initial afin d'empêcher toute propagation. A 7h 53 mn l'incendie était totalement maîtrisé", a-t-il précisé.

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Selon le capitaine Tine, la configuration du bâtiment a compliqué l'accès au foyer de l'incendie, malgré le déploiement d'importants moyens d'intervention et l'engagement de 25 gradés et sapeurs.

Présent sur les lieux, le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, a indiqué que le magasin sinistré contenait du matériel bureautique, des climatiseurs et d'autres petits équipements.

Il s'est toutefois réjoui que le bureau abritant les registres d'état civil ait été épargné grâce à "la promptitude et au professionnalisme" des sapeurs-pompiers.

Le maire a précisé que la municipalité avait déjà entrepris la numérisation d'une importante partie de ses registres d'état civil, une mesure qui contribue à mieux sécuriser ces documents administratifs.

Abdou Lahat Ka a, par ailleurs, plaidé pour la construction à Touba d'un camp spécial des sapeurs-pompiers, doté d'effectifs et de moyens logistiques nécessaires pour répondre efficacement aux interventions dans cette ville en pleine expansion.