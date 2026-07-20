Afrique de l'Ouest: Tambacounda - Les jeunes bassari de Gambie, Guinée et Sénégal appelés à s'engager pour leurs terroirs

Tambacounda — La ville de Tambacounda a accueilli, samedi, la première édition de la conférence sous régionale de la communauté bassari dont l'objectif est d'amener les jeunes de ce groupe ethnique présent en Gambie, en Guinée et au Sénégal à une prise de conscience de leur rôle dans le développement de leurs terroirs.

"Nous avons convoqué la jeunesse bassari de la Guinée, de la Gambie et du Sénégal pour échanger et trouver des solutions au développement de nos terroirs", a notamment déclaré Jean-Luc Bendia, coordinateur du comité pour la promotion de la culture bassari.

Cette conférence régionale a été placée sous le thème "Jeune Bassari, quelle doit être ton rôle dans le développement de ton terroir", avec des thématiques axées sur l'entreprenariat, la politique et la culture.

"Les jeunes bassari doivent s'interroger sur ce qu'ils peuvent apporter pour le développement de leurs terroirs et, cette réalité concerne tous les jeunes Africains, qui ne doivent plus seulement se faire par des revendications", selon Jean-Luc Bendia.

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S'exprimant en marge de cette conférence, Jean Moussa Signaté, parrain de cette initiative, a invité la communauté bassari à être des pionniers de l'innovation tout en restant ancrés dans leur culture.

"Il ne suffit pas de revendiquer notre identité. Nous devons également être les acteurs de notre propre histoire. Engageons-nous à investir dans notre communauté. Que ce soit par l'entrepreneuriat, l'éducation, la préservation de l'environnement ou le tourisme responsable, chaque action compte. Ces efforts ne doivent pas seulement viser le profit individuel, mais contribuer au bien-être collectif", a-t-il dit aux jeunes de la communauté bassari.

Jean Moussa Signaté a rappelé le devoir la la communauté bassari de préserver son riche patrimoine culturel, classé au patrimoine de l'UNESCO, mais aussi le faire briller à l'échelle mondiale.

"La culture bassari est une mosaïque de valeurs, de croyances et de savoirs ancestraux. Elle nous enseigne l'importance du lien communautaire, du respect de la nature et de la valeur de la sagesse transmise de génération en génération", a-t-il-fait savoir.