Sénégal: Touba - Un incendie ravage le magasin de stockage de la mairie

Le magasin de stockage de la mairie de Touba a pris feu, dimanche matin. D'importants matériels ont été détruits par les flammes. Si l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, le maire de Touba a profité de cette situation pour plaider en faveur d'un renforcement des moyens de la compagnie des sapeurs-pompiers de Touba.

Selon le commandant de la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba, les sapeurs-pompiers ont été alertés à 7 heures du matin. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un feu de magasin. Le sinistre s'est déclaré dans le magasin de stockage situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, d'une superficie d'environ 144 mètres carrés.

Même si l'origine du feu reste inconnue, le maire de Touba, Abdou Lahad Ka, a indiqué qu'un important lot de matériel a été consumé par les flammes. Selon lui, il s'agit notamment de matériel de bureautique, de balais, de savons, de bouteilles d'eau de Javel, d'ampoules, de climatiseurs, ainsi que de plusieurs autres équipements. Il a toutefois précisé que les services de l'état civil n'ont pas été touchés par l'incendie. Une évaluation sera effectuée afin de déterminer le montant exact des pertes.

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Les soldats du feu sont intervenus six minutes après avoir reçu l'alerte. Ils sont finalement parvenus à maîtriser l'incendie à 7 h 53. Selon le capitaine Tine, la configuration du bâtiment a rendu l'accès difficile. Toutefois, les sapeurs-pompiers ont réussi à réduire rapidement l'intensité des flammes afin d'empêcher leur propagation.

Abdou Lahad Ka a profité de cette occasion pour lancer un plaidoyer à l'endroit des plus hautes autorités. « Nous sollicitons le président de la République ainsi que le ministre de l'Intérieur pour un meilleur équipement de la compagnie d'incendie et de secours de Touba », a-t-il déclaré.