Afrique de l'Ouest: Tennis de table - Les Lionnes conquièrent l'Afrique de l'Ouest

Le tennis de table sénégalais vit un moment historique. Aux Championnats Régionaux ITTF Afrique de l'Ouest 2026, l'équipe nationale féminine a réalisé un parcours sans faute, rapportant deux titres continentaux et confirmant la montée en puissance de la discipline au pays.

Un sacre arraché dans la douleur

Après avoir enchaîné les bonnes performances tout au long de la compétition, les Lionnes ont retrouvé la Guinée en finale par équipes. Dans un match à suspense, disputé jusqu'à la dernière balle, les Sénégalaises ont fini par l'emporter 3-2, décrochant le titre de Championnes d'Afrique de l'Ouest.

Kelly Dièng en or, Bigué Seye en bronze

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'épreuve individuelle a également souri au Sénégal. Kelly Dièng, en confirmation depuis plusieurs saisons, a livré une finale maîtrisée pour s'offrir le titre en simple dames. Bigué Seye a, elle aussi, brillé tout au long du tournoi, avant de céder en demi-finale et de repartir avec une médaille de bronze amplement méritée.

Dans un communiqué, la Fédération Sénégalaise de Tennis de Table a salué l'engagement et la combativité de ses athlètes. Le président de l'instance, Papa Anthioumane Diagne, a chaleureusement félicité les championnes et les a invitées à poursuivre sur cette lancée pour continuer de faire rayonner le Sénégal sur la scène continentale et internationale.

Une performance qui couronne plusieurs années de travail de fond et confirme la trajectoire ascendante du tennis de table sénégalais, portée par une nouvelle génération de joueuses ambitieuses et déterminées.