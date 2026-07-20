Sénégal: Les épreuves du second groupe prévues le 21 juillet

19 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la tenue des épreuves du second groupe du Brevet de Fin d'Études moyennes (BFEM), session 2026, pour le mardi 21 juillet, à partir de 7h30, sur l'ensemble du territoire national. Cette organisation concerne également les centres d'examen situés en Gambie et en Arabie saoudite, indique un communiqué publié ce dimanche.

Le département dirigé par le ministre de l'Éducation nationale informe les inspecteurs d'Académie, les inspecteurs de l'Éducation et de la Formation, les candidats ainsi que l'ensemble de la communauté éducative que les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette phase des examens.

Les candidats déclarés admissibles au second groupe sont invités à se présenter dans leurs centres d'examen respectifs à la date et à l'heure indiquées, munis de leur convocation ainsi que d'une pièce d'identité en cours de validité.

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