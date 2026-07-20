Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye élu président en exercice de l'organisation régionale

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été désigné dimanche président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), à l'issue de la 69e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation.

Cette désignation place le chef de l'État sénégalais à la tête de l'organisation sous-régionale à un moment où celle-ci est confrontée à d'importants défis sécuritaires, politiques et économiques.

Dans son intervention devant ses homologues, Bassirou Diomaye Faye a dressé un état des lieux de la situation de la CEDEAO, soulignant la résilience de l'économie régionale malgré des vulnérabilités persistantes. Il a également insisté sur la menace du terrorisme et la nécessité d'accélérer les réformes institutionnelles pour renforcer l'efficacité de l'organisation.

Le nouveau président en exercice a plaidé pour l'opérationnalisation de la Force régionale de lutte contre le terrorisme, la mutualisation des capacités des États membres, le renforcement de l'autonomie financière de la CEDEAO ainsi qu'une meilleure prise en charge des populations affectées par les crises.

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Acceptant cette nouvelle responsabilité, le président sénégalais a salué l'héritage des cinquante années d'existence de l'organisation, fondé sur la solidarité, l'intégration et la coopération entre les États membres. Il a affirmé sa volonté d'inscrire son mandat dans la continuité de ces acquis tout en les adaptant aux défis actuels, notamment en matière de sécurité collective, de stabilité institutionnelle, de souveraineté politique et économique et de rayonnement de l'Afrique de l'Ouest sur la scène internationale.