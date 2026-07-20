Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Le général Birame Diop élu président de la Commission

19 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le général d'armée Birame Diop, ancien ministre des Forces armées du Sénégal, a été élu président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), a annoncé dimanche le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un message publié à l'issue de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, le chef de l'État a adressé ses félicitations au général Birame Diop, tout en lui réaffirmant le soutien du Sénégal.

« Je félicite le Général d'Armée Birame Diop, élu à la présidence de la Commission, et l'assure de tout mon soutien », a écrit le président Bassirou Diomaye Faye.

Cette élection intervient au moment où le Sénégal accède également à la présidence en exercice de la Cedeao, confiée au président Bassirou Diomaye Faye par ses homologues.

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Le président sénégalais a salué « la confiance placée » en son pays pour assurer la présidence en exercice de l'organisation, remerciant les chefs d'État et de gouvernement pour « cette marque de confiance » et « l'esprit de fraternité » ayant prévalu lors de leurs travaux.

Il a enfin appelé à « une Afrique de l'Ouest réconciliée et unie ».

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