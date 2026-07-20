Sénégal: Coalition Diomaye Président - Vers la création d'un grand parti politique le 25 juillet

La coalition « Diomaye Président » a officiellement engagé sa transformation en un grand parti politique de rassemblement. La décision a été prise samedi lors d'une session extraordinaire de son Conseil des leaders tenue au King Fahd Palace de Dakar.

La rencontre, qui a réuni les responsables de la coalition ainsi que de nouveaux acteurs de la majorité présidentielle, s'inscrit dans une volonté de structurer durablement le soutien politique au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers une nouvelle formation politique.

Au cours de leurs travaux, les participants ont examiné les principaux textes fondateurs du futur parti, notamment une note stratégique définissant sa vision politique et son orientation idéologique, un projet de statuts ainsi qu'un projet de règlement intérieur. À l'issue des discussions, ces documents ont été adoptés à l'unanimité, sous réserve de plusieurs amendements destinés à en renforcer la cohérence et l'efficacité.

Selon le communiqué final, cette mutation marque « une nouvelle étape de la vie politique nationale » avec l'ambition de créer un parti de masse capable de soutenir le projet de transformation systémique porté par le chef de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le futur parti aura pour missions de consolider le soutien politique et populaire au président de la République, de renforcer la cohésion de la majorité présidentielle, d'assurer une implantation sur l'ensemble du territoire, de former les militants et de préparer les prochaines échéances électorales. Il entend également servir de cadre permanent de réflexion stratégique et de mobilisation citoyenne.

Les textes fondateurs, enrichis des recommandations du Conseil des leaders, seront soumis à l'approbation d'une Assemblée générale constitutive convoquée le 25 juillet 2026. Cette rencontre devrait officialiser la création de la nouvelle formation politique et installer ses premières instances dirigeantes.

La coalition annonce également la poursuite des tournées politiques destinées à mettre en place les structures du futur parti à travers le pays, en prélude à la tenue de son premier congrès national prévue à la fin de l'hivernage.

Dans son communiqué, le Conseil des leaders a enfin lancé un appel aux militants, sympathisants et citoyens partageant les idéaux de justice, de souveraineté, de prospérité et de bonne gouvernance à rejoindre cette nouvelle dynamique politique.