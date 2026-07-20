Madagascar: Tennis/Bilan de la Billie Jean King - Les Akomba repartent de Gaborone avec des promesses

L'équipe nationale féminine de Madagascar a bouclé sa campagne à la Billie Jean King Cup 2026, disputée à Gaborone (Botswana), à la sixième place du Groupe III Afrique. Si la montée en Groupe II n'a pas été au rendez-vous, les Akomba ont rempli leur objectif principal en conservant leur place dans cette division continentale.

Les Malgaches avaient pourtant parfaitement lancé leur tournoi avec deux victoires convaincantes contre la Namibie et le Burundi, s'offrant une chance de disputer les barrages d'accession. Battues 0-3 lors du dernier match de poule, les Malgaches ont vu leurs ambitions de montée s'envoler avant d'aborder les rencontres de classement.

Les deux dernières sorties se sont jouées sur des détails. Face à l'Algérie puis au Zimbabwe, les Akomba se sont inclinées à deux reprises sur le score de 1-2. Des revers qui illustrent néanmoins la capacité des Malgaches à rivaliser avec des formations plus expérimentées, sans jamais céder mentalement.

Les rencontres de classement ont ensuite confirmé la compétitivité de la sélection malgache. Les Akomba ont souvent fait jeu égal avec des équipes plus expérimentées, sans jamais renoncer. Harena Voaviandraina, Tsantaniony Iariniaina, Mirindra Razafinarivo et Elisoa Andriantefihasina ont affiché une belle combativité tout au long de la semaine, sous la conduite du capitaine Teddy Andrianjafitrimo.

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Cette campagne constitue une étape importante dans la progression du tennis féminin malgache. Les matchs disputés à Gaborone ont permis au groupe d'accumuler de l'expérience et de mesurer le chemin restant à parcourir pour viser la montée.