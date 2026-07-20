Madagascar: Jiu-Jitsu/Grand Open de Mada IV - Domination de Checkmat et Guerreros

20 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deux clubs de la capitale, notamment Checkmat et Guerreros, ont confirmé leur suprématie lors de la 4e édition du Grand Open de Madagascar, samedi, à la petite salle du Palais des sports à Mahamasina. Checkmat termine en tête du tableau des médailles en raflant sept médailles d'or et huit d'argent. Ce club a ravi deux titres dans la catégorie des avancés. Deux de ses expérimentés, Bryan a défait, en finale des -66 kg, Miaritra du Templar et Nomasy s'est imposé contre François du BJJ Esca chez les -90 kg.

Chez les dames, la multiple championne nationale de judo du FJA Antsirabe, Natacha Emiliame Razafindrakalo, sous le maillot, cette fois, de Checkmat, a dominé en duel final sa coéquipière Diary. Le club a également brillé dans la catégorie des enfants grâce aux sacres arrachés par Lucie, Tsiandry, Nomeniavo et Tia Majuel.

Le club Guerreros a, quant à lui, décroché cinq médailles d'or et sept d'argent et occupe la place de dauphin au tableau des médailles. L'habitué des podiums internationaux, Tafita, a disposé de Frédérick du Checkmat chez les avancés des -74 kg. Le club a engrangé quatre titres chez les enfants, signés Idealy, Nanchel, Voady et Fantôme. Tsinjo, du club One Tribe, a brillé en réalisant un doublé, dont l'or des avancés des -83 kg et celui de l'absolute. Ce rendez-vous national a réuni cent quarante jiujitsukas issus d'une dizaine de clubs.

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