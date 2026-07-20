Madagascar: Jiu-Jitsu/Grand Open de Mada IV - Domination de Checkmat et Guerreros

Deux clubs de la capitale, notamment Checkmat et Guerreros, ont confirmé leur suprématie lors de la 4e édition du Grand Open de Madagascar, samedi, à la petite salle du Palais des sports à Mahamasina. Checkmat termine en tête du tableau des médailles en raflant sept médailles d'or et huit d'argent. Ce club a ravi deux titres dans la catégorie des avancés. Deux de ses expérimentés, Bryan a défait, en finale des -66 kg, Miaritra du Templar et Nomasy s'est imposé contre François du BJJ Esca chez les -90 kg.

Chez les dames, la multiple championne nationale de judo du FJA Antsirabe, Natacha Emiliame Razafindrakalo, sous le maillot, cette fois, de Checkmat, a dominé en duel final sa coéquipière Diary. Le club a également brillé dans la catégorie des enfants grâce aux sacres arrachés par Lucie, Tsiandry, Nomeniavo et Tia Majuel.

Le club Guerreros a, quant à lui, décroché cinq médailles d'or et sept d'argent et occupe la place de dauphin au tableau des médailles. L'habitué des podiums internationaux, Tafita, a disposé de Frédérick du Checkmat chez les avancés des -74 kg. Le club a engrangé quatre titres chez les enfants, signés Idealy, Nanchel, Voady et Fantôme. Tsinjo, du club One Tribe, a brillé en réalisant un doublé, dont l'or des avancés des -83 kg et celui de l'absolute. Ce rendez-vous national a réuni cent quarante jiujitsukas issus d'une dizaine de clubs.